BMJ обвинил Facebook в ангажированности из-за расследования по вакцине Pfizer

Редакция журнала British Medical Journal (BMJ) обвинила компанию Meta (ранее она называлась Facebook) в ангажированности. Причиной послужило то, что фактчекеры Meta посчитали сомнительным опубликованное в BMJ расследование о нарушениях, зафиксированных при испытаниях вакцины Pfizer в США.

«Мы обеспокоены тем, что Facebook, компания с оборотом в несколько миллиардов долларов, занимается научной цензурой и мешает распространению полноценного журналистского расследования. Оно было проведено с соблюдением всех норм и ставит перед общественностью важные вопросы, связанные с чистотой клинических испытаний вакцины», – заявил главный редактор журнала BMJ Камран Аббаси.

Он подчеркнул, что действия Meta не помешают публикации научных статей и расследований в BMJ, однако поставили под сомнение статус Facebook как нейтральной платформы. По словам главного редактора BMJ, в ближайшее время журнал направит свои претензии в Совет по надзору за соблюдением интересов общественности – коллегиальный орган Facebook, состоящий из двух десятков независимых экспертов.

3 ноября в BMJ была опубликована статья о том, что техасская исследовательская организация Ventavia Research Group, на базе которой велись испытания вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech, привлекала не обученных медиков и неэффективно фиксировала побочные эффекты инъекций.

Примерно через неделю после публикации статьи социальная сеть начала выставлять плашки «о неполной или недостоверной информации» во все сообщения со ссылкой на эту статью.

gxpnews