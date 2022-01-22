«ПИК-Фарма» зарегистрирует дефицитное средство от эпилепсии в форме сиропа

«ПИК-Фарма» начала процедуру регистрации препарата от эпилепсии на основе этосуксимида под ТН Эпилексид в форме сиропа. Сейчас этосуксимид зарегистрирован у трех компаний, только в форме капсул, и входит в ЖНВЛП. Низкая регулируемая цена на этосуксимид в капсулах привела в 2021 году к срыву 85% гостендеров на его закупку. Этосуксимид в форме сиропа в ЖНВЛП не входит. «ПИК-Фарма» начала процедуру регистрации препарата от эпилепсии на основе этосуксимида под ТН Эпилексид в форме сиропа. Сейчас этосуксимид зарегистрирован у трех компаний, только в форме капсул, и входит в ЖНВЛП. Низкая регулируемая цена на этосуксимид в капсулах привела в 2021 году к срыву 85% гостендеров на его закупку. Этосуксимид в форме сиропа в ЖНВЛП не входит.

Досье на регистрацию препарата по правилам ЕЭС подано в конце 2021 года. Этосуксимид будет производиться из импортируемой из Нидерландов субстанции, сообщили в компании. Поставки «ПИК-Фарма» планирует начать в середине 2023 года.

Этосуксимид в капсулах зарегистрирован у Московской фармацевтической фабрики, Mibe Arzneimittel и «Нативы». Максимальная предельная зарегистрированная цена на препарат за упаковку этосуксимида от Mibe – 2 222 рубля, Московской фармацевтической фабрики – 835 рублей. Компания «Натива» предельную цену не регистрировала.

По данным Headway Company, в 2021 году не состоялось 85% гостендеров на закупку этосуксимида на общую сумму более 80 млн рублей. В рознице объем продаж препарата с января по ноябрь 2021 года, по данным DSM Group, не превысил 12 млн рублей, или 24 тысячи упаковок. По данным RNC Pharma, последний раз 28,9 тысячи упаковок препарата обращались на российском рынке в феврале 2020 года.

В сентябре 2021 года родители детей с эпилепсией пожаловались на исчезновение из аптек Суксилепа (этосуксимид) от Mibe. До этого на ту же проблему указывали жители Алтайского края.

В результате в ноябре 2021 года Правительство РФ инициировало ввоз в страну 5 тысяч упаковок не зарегистрированного в России препарата с этосуксимидом Петнидан от немецкой Desitin Arzneimittel. В декабре Московский эндокринный завод ввез партию этого препарата.

«ПИК-Фарма» основана в 1994 году. Компания принадлежит ООО «Консорциум-ПИК», в котором 60% – у Бориса Мариничева, 40% – у Ирины Улановой. По данным компании, выручка группы в 2021 году составила 3,3 млрд рублей.