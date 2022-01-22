Россияне скупают экспресс-тесты на коронавирус и средства защиты

На фоне новостей о быстром распространении варианта коронавируса «Омикрон» розничные продажи экспресс-тестов, масок и санитайзеров в России за последнюю неделю резко возросли. Наибольший рост показали продажи экспресс-тестов. Эксперты это связывают с желанием избежать огласки и не попасть на самоизоляцию.

За последнюю неделю в России резко возросли розничные продажи экспресс-тестов на COVID-19, а также средств индивидуальной защиты в виде масок и санитайзеров. Рост по различным категориям составил от 10 до 70%. Таковы результаты опроса крупных аптечных сетей, интернет-аптек и маркетплейсов, который провела газета «Ведомости».

Так, «Аптечная сеть 36,6» с 7 по 13 января продала экспресс-тестов на 20% больше, чем за первую неделю января, в Москве прирост составил 32%. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года общий показатель во всех регионах увеличился на 34%.

Продажи этой продукции на Ozon выросли на 40%, а у «Сбер Еаптеки» – на 70%. Генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов сообщил изданию, что жители столицы активно приобретают экспресс-тесты из-за нежелания сообщать о своем заболевании в официальные органы. В этом случае придется брать больничный и соблюдать карантин.

Он отмечает, что это может привести к тому, что реальное количество инфицированных будет в разы отличаться от официальных данных.

Кроме того, увеличился спрос и на средства индивидуальной защиты: маски, респираторы и санитайзеры. В «Аптечной сети 36,6» продажи масок и антисептиков с 7 по 13 января выросли на 14 и 7%.

В сети «Ригла» за тот же период рост продаж в натуральном выражении по всем категориям СИЗ составил 25% . Через «Здравсити» реализовано в 7 раз больше антисептиков к предыдущей неделе и в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи антисептиков и масок в «Сбер Еаптеке» с 7 по 14 января увеличились на 61% к предыдущей неделе, у сервиса «Самокат» продано на 30% больше масок. А вот на Wildberries спрос на маски и санитайзеры остается стабильным. По словам представителя маркетплейса, чаще всего россияне приобретают их большими упаковками про запас.

По состоянию на 19 января в России выявлено 33 899 случаев заболевания COVID-19.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила 18 января на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, что в структуре заболеваемости на территории России 60% приходится на вариант «Дельта» и 40% – уже на «Омикрон» и некоторые другие, не доминирующие варианты.

pharmvestnik