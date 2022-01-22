Для стран с низким уровнем дохода появится дешевая версия molnupiravir

Поддерживаемый ООН Патентный пул лекарственных средств заключил соглашение с рядом компаний для производства дешевых версий molnupiravir против COVID-19. Эти препараты будут предназначены для стран с низким уровнем дохода.

Патентный пул лекарственных средств (MPP) заключил соглашение с рядом производителей дженериков по производству дешевой версии molnupiravir против COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

MPP действует при поддержке ООН, она содействует разработке медицинских препаратов для стран с низким уровнем дохода. Новое соглашение заключено с 27 производителями дженериков из Индии, Китая и других стран Африки, Азии и Ближнего Востока, которые будут производить готовый препарат и ингредиенты для него.

В число этих компаний входят Бангладешская Beximco Pharmaceuticals, индийская Natco Pharma, южноафриканская Aspen Pharmacare Holdings и китайская Fosun Pharma. Разработчики monupiravir, MSD (в США и Канаде — Merck&Co) и американская компания Ridgeback Biotherapys не будут получать денег за продажу этих версий препарата.

«Это важный шаг к обеспечению глобального доступа к…терапии от COVID-19, и мы уверены, что, поскольку производители тесно сотрудничают с регулирующими органами, эти методы лечения будут доступны в скором времени», — заявил исполнительный директор MPP Чарльз Гор.

В октябре 2021 года «ФВ» сообщал, что MSD подписала соглашение с Патентным фондом лекарственных средств для облегчения производства дженериков. Бесплатная лицензия распространяется на 105 стран с низким уровнем дохода.

Другая лицензия, которая включает передачу технологий, будет оставаться бесплатной до тех пор, пока ВОЗ классифицирует пандемию как «чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение».

Согласно результатам клинических испытаний, противовирусный препарат показал способность снижать количество госпитализаций и смертей среди пациентов с высоким риском тяжелого течения COVID-19 примерно на 30%.

Николай Соколов

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