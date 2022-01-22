Beximco Pharma получила лицензию на производство молнупиравира для лечения COVID-19

Фармацевтическая компания Beximco Pharmaceuticals Limited (Beximco Pharma, BPL), быстроразвивающийся производитель дженериков и активных фармацевтических ингредиентов, анонсировала, что Патентный пул лекарственных средств (MPP), поддерживаемый ООН, расширил сеть партнерских производителей дженериков, включив в нее Beximco Pharma. В рамках сотрудничества BPL становится одной из первых бангладешских компаний, получивших сублицензию от MPP на производство молнупиравира, перорального препарата для лечения COVID-19, первоначально разработанного биофармацевтической компанией MSD (фирменное наименование компании Merck & Co., Inc) в партнерстве с Ridgeback Biotherapeutics.

Beximco Pharma будет производить молнупиравир в Бангладеш и ожидает, что начнет внутреннее распространение и экспорт с конца 2022 года, после успешной передачи технологии и получения производственных одобрений регулирующих органов, по лицензии MPP.

Молнупиравир получил условное разрешение на продажу в Великобритании от Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) 4 ноября 2021 года и разрешение на экстренное использование в США от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 23 декабря 2021 года.

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