В 2022 году в ОЭЗ «Технополис Москва» откроют новый фармацевтический завод

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» планирует завершить строительство нового крупного фармацевтического производства на площадке «Алабушево» в этом году. Предприятие будет производить препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, а также противомикробных препаратов.

Площадь нового производственного комплекса компании «Брайт Вэй Индастриз» составляет 35 тысяч квадратных метров, компания арендует земельный участок площадью более трех гектаров.

«Медицинские технологии стали одним из самых быстро развивающихся направлений в ОЭЗ «Технополис Москва». За девять месяцев прошлого года резиденты этого кластера нарастили объем инвестиций более чем в три раза – сумма превысила 13 миллиардов рублей. Новый фармацевтический завод, строительство которого планируется завершить в 2022 году, будет производить порядка 80 наименований лекарственных препаратов. Это позволит снизить зависимость от импорта лекарственных средств», – сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С 2018 года компания является резидентом столичной ОЭЗ. Благодаря этому статусу предприятие имеет ряд преференций и льгот, а удобная логистика и современная инфраструктура столичного технополиса позволяют организации сконцентрировать свой потенциал на исследованиях, ускоренном создании и выводе на рынок инновационной продукции.

«В реализацию проекта инвестор вложит 2,8 миллиарда рублей, здесь будет создано почти 370 рабочих мест. Предприятие будет производить широкий спектр препаратов для лечения сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, а также противомикробных препаратов для системного применения. На данном этапе завершено устройство инженерных сетей, ведутся фасадные работы», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дёгтева, за счет налоговых льгот все резиденты столичной ОЭЗ за девять месяцев прошлого года сэкономили 407 миллионов рублей, а общая сумма налоговых льгот за все время работы ОЭЗ Москвы превысила 3,4 миллиарда рублей, которые предприниматели смогли инвестировать в развитие своих производств.

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