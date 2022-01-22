В Ставропольском крае создали единую сеть государственных аптек

Единую сеть государственных аптек, включающих в себя даже отдаленные территории края, создали на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевого Минимущества. Отмечается, что в 2022 году учреждения будут объединены в единое предприятие с единой логистической системой.

«Аптечная сеть представлена по всей территории региона. В 2022 году мы завершаем процесс объединения всех государственных аптек в регионе в одно предприятие, которое будет осуществлять аптечную деятельность во всех муниципалитетах Ставропольского края — как в городах, так и в селах. Все госаптеки в Ставропольском крае будут управляться одним руководителем и иметь единую логистическую систему», — заявил министр имущественных отношений края Виталий Зритнев.

Сеть государственных аптек ГУП «Ставропольфармация» включает в себя 70 аптек и аптечных пунктов, большинство из них расположены в сельских территориях.

«Только в госаптеках жители могут получать льготные лекарства. Они работают и в малых населенных пунктах, в которых коммерческим аптекам открываться невыгодно. А малоподвижным гражданам необходимые препараты доставляют на дом», — сказал руководитель ГУП «Ставропольфармация» Геннадий Замчалкин.

В период пандемии на государственные аптеки легла дополнительная нагрузка — они начали оперативную выдачу бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, проходящим лечение на дому. Предоставление медикаментов для лечения коронавируса аптеки начали осенью 2020 года. Единая логистика позволяет оперативно определять наибольшую потребность в препаратах и обеспечивать аптеки всем ассортиментом.

gxpnews