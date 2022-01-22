Сотрудничество между Almirall и IRB Barcelona поможет в открытии нового метода лечения кожных заболеваний

Биофармацевтическая компания Almirall, S.A. (ALM), специализирующаяся на здоровье кожи, и институт биомедицинских исследований IRB Barcelona объявили о сотрудничестве в области исследований для выявления новой пероральной терапии при иммуновоспалительных заболеваниях кожи с применением разрушителей молекулярного клея, нового терапевтического метода. Эти моновалентные разрушители дают уникальный способ вызывать деградацию потенциально болезнетворных белков, на которые невозможно воздействовать с помощью обычных терапевтических средств.

Разрушители молекулярного клея могут использовать и перепрограммировать естественные клеточные механизмы для выборочного удаления белков, вызывающих болезни, из тканей человека. Это возможно благодаря содействию «склеиванию» между этими терапевтически значимыми белками и механизмами, используемыми клетками для естественного мечения и разрушения белков.

Сотрудничество компаний объединяет научные знания и опыт Almirall с компетенциями лаборатории целевой деградации белка и открытия лекарств IRB Barcelona, возглавляемой доктором Кристиной Мэйор-Руиз.

Благодаря партнерству Almirall расширяет свой инструментарий методами целевой деградации белка за счет вхождения в область применения молекулярных клеев.

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