Андрей Плутницкий назначен заместителем министра здравоохранения

Михаил Мишустин назначил заместителем министра здравоохранения Андрея Плутницкого. До этого он работал руководителем Департамента проектной деятельности министерства. При этом Олег Гриднев, который работал замминистра с 2020 года, ушел в отставку.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Плутницкого заместителем министра здравоохранения. Он возглавлял Департамент проектной деятельности министерства.

Кроме того, Мишустин подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра Олега Гриднева по его просьбе. Гриднев работал в этой должности с апреля 2020 года. Документы размещены на портале publication.pravo.gov.ru.

Как писал в августе 2020 года «Медицинский вестник», Андрей Плутницкий с отличием закончил лечебный факультет Северо-Осетинской государственной медицинской академии в 2002 году. В 2003—2006 годах получил второе высшее образование на факультете бизнеса и делового администрирования РЭА им. Г.В. Плеханова, а в 2011 году закончил факультет «Международный институт государственной службы и управления» РАНХиГС.

В 2004–2006 годах обучался в аспирантуре по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в Национальном научно-исследовательском институте общественного здоровья им. Н.А. Семашко. В 2014 году там же защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук «Научно-методическое обоснование определения приоритетных направлений развития здравоохранения территории». Работал руководителем проекта отдела регионального развития в ОАО «РОСНО-МС», с 2014 года был заместителем министра здравоохранения Московской области.

В декабре 2021 года у Михаила Мурашко появился еще один первый заместитель Владимир Зеленский. Всего у министра здравоохранения десять заместителей: первый заместитель Виктор Фисенко, первый заместитель Владимир Зеленский, статс-секретарь — заместитель министра Александра Дронова, Татьяна Семенова, Евгений Камкин, Павел Пугачев, Наталья Хорова, Олег Салагай, Сергей Глаголев и Андрей Плутницкий.

Фото: medvestnik.ru

Елена Сидорова

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