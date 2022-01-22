Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы лекарств на телевидении и радио

Госдума отклонила внесенный законопроект, который предполагал запрет рекламы лекарств на телевидении и радио. Автор законопроекта утверждал, что его принятие позволит «существенно снизить смертность от самолечения». Депутаты пришли к выводу, что такие изменения, наоборот, затруднят получение гражданами информации о препаратах.

Депутаты Государственной думы отклонили законопроект, которым предлагалось запретить рекламу лекарственных препаратов в теле- и радиопрограммах.

Документ предполагал внесение изменений в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и в Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Поправки в последний также предусматривали запрет рекламы о лекарствах, отпускаемых без рецепта, во всех публикациях и объявлениях средств массовой информации. Документ был внесен в Госдуму в мае 2021 года депутатом от ЛДПР Максимом Зайцевым.

«Несмотря на то, что реклама лекарственных препаратов сопровождается предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получению консультации специалистов, граждане зачастую не обращают внимание на эти сообщения, когда необходимо срочное устранение боли при помощи лекарств», — указано в пояснительной записке.

Автор законопроекта также утверждал, что его принятие позволит «существенно снизить смертность от самолечения», а также снизить цены на лекарственные средства из-за отсутствия затрат производителей на рекламу.

При этом Комитет по экономической политике, ответственный за прохождение законопроекта, в своем заключении указал, что в пояснительной записке не приведены данные об анализе возможного влияния предлагаемого запрета рекламы лекарственных средств на их стоимость и, как следствие, доступность для населения.

«По мнению комитета может затруднить получение гражданами информации о лекарственных препаратах», — также пояснил член Комитет по экономической политике Эдуард Кузнецов, выступая на заседании Госдумы.

Фото: duma.gov.ru

Маргарита Грошева

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