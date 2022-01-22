Neuralink Илона Маска готовится к клиническим испытаниям мозговых имплантов на людях

Вакансия директора по клиническим испытаниям открыта во Фремонте (штат Калифорния). На этой должности соискателю будет необходимо вести коммуникацию с врачами и инженерами, а также участниками первых клинических испытаний Neuralink. Работа предполагает руководство и создание «команды, ответственной за проведение клинических исследований Neuralink», а также соблюдение установленных правил.
Клинические испытания на людях должны получить одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Представители Neuralink и FDA не ответили на запросы Bloomberg. Информация о клинических испытаниях на людях также отсутствует на портале ClinicalTrials.gov, но публикации там могут отставать от набора первых пациентов.
Ранее Илон Маск в интервью The Wall Street Journal анонсировал имплантацию устройства Neuralink в человеческий мозг в районе 2022 года. В 2020 году имплант вживили в мозг свиньи, а в 2021 году разработка была опробована на обезьяне. В ходе исследования животное с помощью нейроинтерфейса смогло сыграть в видеоигру, управляя действиями силой мыслей.
Разработка Neuralink при использовании у людей призвана помочь в лечении ряда неврологических патологий, включая паралич.
Фото: canvirnschicdersbo.ml