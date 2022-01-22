Neuralink Илона Маска готовится к клиническим испытаниям мозговых имплантов на людях

Компания Neuralink, специализирующая на разработке мозговых имплантов для нейроинтерфейсов, начала поиск директора по клиническим испытаниям на людях, сообщает Bloomberg. Ранее основатель компании Илон Маск обещал имплантировать разработку в мозг человека в 2022 году. Создатели имплантов рассчитывают, что решение поможет пациентам с неврологическими заболеваниями, включая паралич. Компания Neuralink, специализирующая на разработке мозговых имплантов для нейроинтерфейсов, начала поиск директора по клиническим испытаниям на людях, сообщает Bloomberg. Ранее основатель компании Илон Маск обещал имплантировать разработку в мозг человека в 2022 году. Создатели имплантов рассчитывают, что решение поможет пациентам с неврологическими заболеваниями, включая паралич.

Вакансия директора по клиническим испытаниям открыта во Фремонте (штат Калифорния). На этой должности соискателю будет необходимо вести коммуникацию с врачами и инженерами, а также участниками первых клинических испытаний Neuralink. Работа предполагает руководство и создание «команды, ответственной за проведение клинических исследований Neuralink», а также соблюдение установленных правил.

Клинические испытания на людях должны получить одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Представители Neuralink и FDA не ответили на запросы Bloomberg. Информация о клинических испытаниях на людях также отсутствует на портале ClinicalTrials.gov, но публикации там могут отставать от набора первых пациентов.

Ранее Илон Маск в интервью The Wall Street Journal анонсировал имплантацию устройства Neuralink в человеческий мозг в районе 2022 года. В 2020 году имплант вживили в мозг свиньи, а в 2021 году разработка была опробована на обезьяне. В ходе исследования животное с помощью нейроинтерфейса смогло сыграть в видеоигру, управляя действиями силой мыслей.

Разработка Neuralink при использовании у людей призвана помочь в лечении ряда неврологических патологий, включая паралич.