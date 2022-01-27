Швейцарского производителя оштрафуют за препятствование расследованию сговора при поставках ИВЛ в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении швейцарского производителя аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Hamilton Medical AG за непредоставление информации при проведении расследования картельного сговора российских дистрибьюторов поставщика. Санкция статьи предусматривает штраф для юридических лиц от 50 до 500 тысяч рублей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении швейцарского производителя аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Hamilton Medical AG за непредоставление информации при проведении расследования картельного сговора российских дистрибьюторов поставщика. Санкция статьи предусматривает штраф для юридических лиц от 50 до 500 тысяч рублей.

Как рассказали в ведомстве, регулятор запросил информацию в ходе расследования дела о координации действий официальных дистрибьюторов швейцарских ИВЛ при участии в госзакупках. Сведения понадобились ФАС для полного и всестороннего рассмотрения дела. Однако Hamilton Medical AG не предоставил запрошенную информацию, а также не направил в антимонопольную службу мотивированных пояснений о причинах неисполнения требования ФАС России.

В отношении компании возбуждено административное производство по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление в ФАС информации, предусмотренной антимонопольным законодательством), компании грозит штраф в размере от 50 до 500 тысяч рублей.

В августе 2021 года по итогам выездных проверок официальных дистрибьюторов аппаратов ИВЛ производства Hamilton Medical AG ФАС России возбудила дело об ограничении конкуренции. Производитель, считают в службе, направлял своим дистрибьюторам «указания по участию в государственных и муниципальных закупках», что привело к разделу рынка по территориальному принципу и, как следствие, – устранению конкуренции и поддержанию завышенных цен на торгах.

Hamilton Medical AG – швейцарский производитель систем ИВЛ для интенсивной терапии разных категорий пациентов. Компания основана в 1983 году и управляется семьей Гамильтонов. Выручка компании до начала пандемии оценивалась от $10 млн до $25 млн.

Как следует из данных производителя, в России официальными дистрибьюторами продукции Hamilton Medical AG, включая аппараты ИВЛ, выступают ГК «Дельрус», ООО «Актив-Медика» и Project Trade.

Рынок ИВЛ в 2020 году превысил 50 млрд рублей, крупнейшим поставщиком ИВЛ стало АО «КРЭТ» (входит в ГК «Ростех»), которое получило статус единого поставщика и за март и апрель 2020 года заключило контракты на поставку аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 14,46 млрд рублей.