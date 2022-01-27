Швейцарского производителя оштрафуют за препятствование расследованию сговора при поставках ИВЛ в России

Как рассказали в ведомстве, регулятор запросил информацию в ходе расследования дела о координации действий официальных дистрибьюторов швейцарских ИВЛ при участии в госзакупках. Сведения понадобились ФАС для полного и всестороннего рассмотрения дела. Однако Hamilton Medical AG не предоставил запрошенную информацию, а также не направил в антимонопольную службу мотивированных пояснений о причинах неисполнения требования ФАС России.
В отношении компании возбуждено административное производство по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление в ФАС информации, предусмотренной антимонопольным законодательством), компании грозит штраф в размере от 50 до 500 тысяч рублей.
В августе 2021 года по итогам выездных проверок официальных дистрибьюторов аппаратов ИВЛ производства Hamilton Medical AG ФАС России возбудила дело об ограничении конкуренции. Производитель, считают в службе, направлял своим дистрибьюторам «указания по участию в государственных и муниципальных закупках», что привело к разделу рынка по территориальному принципу и, как следствие, – устранению конкуренции и поддержанию завышенных цен на торгах.
Hamilton Medical AG – швейцарский производитель систем ИВЛ для интенсивной терапии разных категорий пациентов. Компания основана в 1983 году и управляется семьей Гамильтонов. Выручка компании до начала пандемии оценивалась от $10 млн до $25 млн.
Как следует из данных производителя, в России официальными дистрибьюторами продукции Hamilton Medical AG, включая аппараты ИВЛ, выступают ГК «Дельрус», ООО «Актив-Медика» и Project Trade.
Рынок ИВЛ в 2020 году превысил 50 млрд рублей, крупнейшим поставщиком ИВЛ стало АО «КРЭТ» (входит в ГК «Ростех»), которое получило статус единого поставщика и за март и апрель 2020 года заключило контракты на поставку аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 14,46 млрд рублей.
Фото: omnia-health.com