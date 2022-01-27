Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестирования

Правительство поручило регионам нарастить объемы тестирования на COVID-19, а антимонопольной службе до 1 февраля проверить обоснованность стоимости ПЦР-исследований.

Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового варианта коронавируса «Омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, сообщается на сайте кабинета министров.

«Важное значение по-прежнему имеет профилактика и диагностика ковида. Нужно увеличить объемы тестирования. В условиях ухудшения ситуации необходимо нарастить производство тест-систем и исследования самого возбудителя, чтобы точно понять, с какими штаммами мы сталкиваемся чаще всего», – говорил ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин подчеркнул, что главы регионов должны взять под личный контроль исполнение плана по объемам тестирования. Для проведения секвенирования и обеспечения экспресс-тестами в первом полугодии текущего года правиетльство выделит средства из резервного фонда.

По итогам этого заседания подготовлен перечень поручений. В частности, одно из них касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Федеральной антимонопольной службе до 1 февраля поручено провести проверку цен.

Вопрос обоснованности цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от COVID-19 поднимался на заседании правительства в июне 2021 года. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что частные лаборатории повышают цены на ПЦР-тесты и увеличивают сроки выдачи результатов. После проверки ФАС сообщила, что нарушений ценообразования частными лабораториями не найдено.

В декабре зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением снизить до 1 тыс. руб. стоимость проведения ПЦР-тестирования. По словам Леонова, сейчас ПЦР-тесты в частных лабораториях стоят от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. руб. в зависимости от места сдачи и времени подготовки анализа, хотя себестоимость теста составляет не более 500 руб.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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