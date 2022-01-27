«Аптечные традиции» выходят на фармрынок Ульяновской области

ГК «Аптечные традиции» собирается открыть первую торговую точку в Ульяновской области. Аптечный пункт под брендом «Социалочка» откроется в центре Ульяновска.

Группа компаний «Аптечные традиции» выходит на ульяновский фармрынок. Готовится к открытию аптечный пункт в областной столице под брендом «Социалочка», пишет «Коммерсантъ». Официальная торговая марка «Социалочка» зарегистрирована 7 мая 2019 года, правообладателем является Дмитрий Руцкой, которому принадлежат 100% ООО «Управляющая компания «Аптечные традиции».

В этом регионе ГК «Аптечные традиции» будет представлять «Ульяновская областная фармация», зарегистрированная в Ульяновске в августе 2021 года. 99% компании принадлежат ООО «УК «Аптечные традиции» и 1% – компании «Курский аптечный склад», который также принадлежит Дмитрию Руцкому. УК «Аптечные традиции» является управляющей компанией «Ульяновской областной фармации», а также еще 14 фармацевтических компаний в разных регионах, среди них «Сибирские аптеки», «Орловские аптеки», «Тамбовские аптеки», «Аптеки Черноземья» и т.д.

В ноябре 2019 года «ФВ» писал, что компания «Аптечные традиции» купила аптечную сеть «Северная звезда» (управляющая компания «Фармастар», входит в группу «Северная звезда»). На момент покупки, по данным AlphaRM, в сеть «АСНА/Северная звезда» входило 46 аптек.

В августе 2021 года сообщалось, что ГК «Неофарм» станет управленцем московского филиала ГК «Аптечные традиции». Пока речи о ребрендинге не идет, но у сетей будет одинаковая ценовая и ассортиментная политика. На тот момент в московский филиал ГК «Аптечные традиции» входила 31 точка в Москве, 36 аптек в городах Подмосковья, а также пять точек в Обнинске. Компания вышла на московский рынок в 2019 году через покупку аптечной сети «Северная звезда».

Фото: Игорь Чунусов

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