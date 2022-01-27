Омельяновский предложил определить механизмы финансирования инновационных лекарств

В ходе «круглого стола», проводившегося в Госдуме, состоялось обсуждение необходимости законодательно закрепить понятие высокотехнологичного препарата. Кроме самого определения, надо понять, каким образом государство собирается финансировать такие лекарства, указал глава Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава.

Государству необходимо определить механизм финансирования высокотехнологичных лекарственных препаратов, чтобы эффективно расходовать средства. На это обратил внимание генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения Виталий Омельяновский на «круглом столе» на тему: «Законодательные аспекты обращения на территории Российской Федерации высокотехнологичных лекарственных препаратов», передает корреспондент «ФВ».

Для начала, напомнил эксперт, необходимо законодательно закрепить понятие высокотехнологичных препаратов и критерии их определения. Затем надо понять, через какие каналы будет финансироваться их закупка.

После включения препарата в перечень ЖНВЛП он может пойти либо по списку высокозатратных нозологий, либо через систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). «Либо еще у нас есть канал клинической апробации, который в принципе мог бы быть хорошим инструментом погружения», — заметил эксперт.

Но существует и другой способ закупок инновационных препаратов. «Мы все привыкли, что у нас есть «Круг добра», который для детей. Но в мире существуют институты погружения инноваций через такого рода фонды, которые ориентированы на новые технологии. Когда препарат новый, когда он не изучен, когда у препарата высокая стоимость, он запускается не через систему так называемых госгарантий либо национальную систему финансирования, а через такие фонды. Они договариваются по цене, конечно, с использованием риск-шеринг подходов, а дальше в течение двух лет очень пристально наблюдают за тем, какой эффект дает препарат», — пояснил Омельяновский. В результате препарат либо переходит в систему здравоохранения, к примеру, в нашу систему высокозатратных нозологий, либо, если не демонстрирует удовлетворительную клиническую эффективность, не попадает в систему финансирования.

«У нас эти инструменты есть. Они созданы. Наша задача — выстроить этот процесс, чтобы он не позволял государству тратить деньги на недоказанные технологии, не имея возможности возврата этих средств, которые фактически будут неэффективно потрачены», — заключил эксперт.

Фото: duma.gov.ru

Маргарита Грошева

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