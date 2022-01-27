Путин поручил создать механизм внедрения генетических технологий в промышленности

Технологические компании, которые занимаются в том числе доклиническими исследованиями лекарств, должны принять участие в создании механизма внедрения генетических технологий в российскую промышленность. Об этом говорится в новом перечне поручений президента.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября создать в стране механизм внедрения в промышленности прикладных результатов деятельности в области генетических технологий. Поручения даны по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий, прошедшего в ноябре прошлого года, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства поручил привлечь к созданию механизма индустриальных и технологических партнеров на ранних стадиях исследований и разработок, включая доклинические исследования лекарств. Со странами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо проработать меры по ускорению регистрации инновационных препаратов. На совещании в ноябре 2021 года президент призывал устранить бюрократические барьеры для вывода новых лекарств на рынок и проведения новых фундаментальных исследований препаратов.

Правительству и Курчатовскому институту президент поручил рассмотреть вопрос о необходимости законодательных изменений для усовершенствования работы Национальной базы генетической информации, в том числе по установлению обязательных требований к передаче в нее генетических данных.

До 1 апреля Путин поручил внести в законодательство изменения по продлению до 2030 года срока реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2027 годы. К этому же сроку поручено уточнить целевые индикаторы, показатели и объем ресурсного обеспечения этой программы. Для технологических партнеров программы и их «дочек» должно быть предусмотрено право уменьшать исчисленный налог на прибыль на сумму, равную 50% расходов, связанных с развитием генетических технологий.

Также глава государства призвал синхронизировать меры господдержки российских разработчиков и производителей оборудования и расходных материалов, которые необходимы для генетических исследований. Кроме того, до 1 июня необходимо утвердить и обеспечить реализацию комплекса мер по удовлетворению потребности страны в кадрах в области генетических технологий до 2030 года.

Григорий Дубов

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