Центр лекобеспечения объявил 15 аукционов на поставку лекарств для «Круга добра»

Центр лекобеспечения объявил аукционы на закупку лекарств для подопечных фонда «Круга добра» с муковисцидозом, мукополисахаридозом, нейрофиброматозом, с болезнью Помпе и другими жизнеугрожающими заболеваниями.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов:

«Оркамби» (ивакафтор+лумакафтор), применяемый при муковисцидозе;

«Иларис» (МНН канакинумаб) для лечения гипер-IgD-синдрома/синдрома дефицита мевалонат-киназы;

«Стрензик» (МНН асфотаза альфа), который применяется для заместительной ферментной терапии;

«Вимизим» (элосульфаза альфа) для пациентов с мукополисахаридозом IV типа А;

«Канума» (МНН себелипаза альфа) для лечения дефицита лизосомной кислой липазы;

«Коселуго» (МНН селуметиниб) для лечения нейрофиброматоза 1-го типа;

«Майозайм» (МНН алглюкозидаза альфа) для лечения болезни Помпе;

Гэттестив» (МНН тедуглутид) для лечения синдрома короткой кишки;

«Трансларна» (МНН аталурен) для лечения пациентов с миодистрофией Дюшенна — Беккера;

«Афинитор» (МНН эверолимус) для лечения туберозного склероза.

Прием заявок на участие в аукционах заканчивается 31 января, итоги подведут 2 февраля.

– Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг

Начальная цена контракта: 15 534 750,00 руб.

– Себелипаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл.

– Ивакафтор+Лумакафтор, гранулы, 125 мг+100 мг

Начальная цена контракта: 15 931 709,16 руб.

– Ивакафтор+Лумакафтор, гранулы, 188 мг+150 мг

Начальная цена контракта: 38 057 712,37 руб.

– Селуметиниб, капсулы, 10 мг

Начальная цена контракта: 63 104 580,00 руб.

– Селуметиниб, капсулы, 25 мг

Начальная цена контракта: 53 257 050,00 руб.

– Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл

Начальная цена контракта: 118 766 736,00 руб.

– Алглюкозидаза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг

Начальная цена контракта: 32 511 426,50 руб.

– Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг

Начальная цена контракта: 53 046 475,35 руб.

– Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг

Начальная цена контракта: 229 222 370,40 руб.

– Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл

Начальная цена контракта: 111 074 134,60 руб.

– Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг

Начальная цена контракта: 232 123 584,00 руб.

– Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг

Начальная цена контракта: 230 616 288,00 руб.

– Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг

Начальная цена контракта: 259 254 912,00 руб.

– Эверолимус, таблетки диспергируемые, 2 мг

Начальная цена контракта: 45 714 318,00 руб.

Елена Сидорова

pharmvestnik