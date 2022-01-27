Строительство завода дочерней компании «Р-Фарм» подорожало

Фонд развития промышленности подписал с ООО «Р-Опра» (входит в группу компаний «Р-Фарм») договор займа на 2 млрд руб. для строительства нового фармпредприятия в Москве. Общая стоимость проекта составит 7,4 млрд руб. При заключении контракта с правительством Москвы по созданию новой площадки в 2018 году стоимость строительства оценивалась в 5,87 млрд руб.

ООО «Р-Опра» взяла заем в Фонде развития промышленности (ФРП) на запуск завода в Зеленограде на площадке «Алабушево» Особой экономической зоны «Технополис «Москва». Размер займа – 2 млрд руб., а общий бюджет проекта – 7,4 млрд руб., говорится в сообщении ФРП, поступившем «ФВ».

Строительство завода в Алабушево ведется группой «Р-Фарм» в рамках офсетного контракта, заключенного с департаментом здравоохранения Москвы в 2018 году. Он подразумевает поставку 31 препарата в разных дозировках на сумму 18,4 млрд руб. в течение 2022-2028 гг., встречные инвестиционные обязательства предполагают создание 12 производственных линий на территории Москвы в первые пять лет действия контракта. При этом через четыре года после подписания контракта необходимо начать выпускать указанные в договоре лекарства в стадии вторичной упаковки и выпускающего контроля качества.

В конкурсной документации минимальный объем инвестиций поставщика-инвестора по этому контракту должен был составить 3 млрд руб. «Р-Опра» предложила увеличить объем инвестиций до 5,87 млрд руб.

Лекарства, перечисленные в контракте, используются при лечении кардиологических, онкологических, психиатрических, пульмонологических заболеваний, а также при рассеянном склерозе и хронической почечной недостаточности.

Елена Калиновская

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