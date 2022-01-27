Основатель Amazon вложил 3 млрд долл. в разработку препарата от старения

Основатель Amazon Джефф Безос вложил 3 млрд долл. в компанию Altos Labs, которая занимается разработкой технологии, препятствующей старению. На прошлой неделе стало известно, что позицию генерального директора компании займет главный научный сотрудник GSK.

Американский миллиардер и основатель крупнейшей в мире компании по онлайн-торговле Amazon Джефф Безос вложил 3 млрд долл. в компанию Altos Labs. Стартап занимается клеточным омоложением и планирует создать препарат, останавливающий старение, пишет The Times.

Altos занимается «клеточным программированием» — технологией, которую уже можно использовать для омоложения отдельных клеток в лабораторных условиях. Sunday Times пишет, что она может стать ключом к продлению жизни человека за счет устранения болезней, связанных с возрастом, таких как рак и болезнь Альцгеймера. Технология работает путем преобразования специализированных клеток в состояние стволовых. Стволовые клетки в свою очередь могут превращаться в клетки различных органов и тканей.

Altos привлекла к себе множество известных специалистов. На прошлой неделе «ФВ» сообщал, что главный научный сотрудник GSK Хэл Бэррон увольняется со своего поста и переходит в Altos, где займет позицию генерального директора.

В правление компании также входят Дженнифер Даудна, которая получила Нобелевскую премию по химии 2020 года за помощь в изобретении инструмента редактирования генов CRISPR, и лауреат Нобелевской премии по химии в 2018 году Фрэнсис Арнольд.

В команде Altos есть также лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2012 года Синъя Яманака. Он обнаружил, что клетки можно «перепрограммировать» для повторного перехода в состояние стволовых клеток. Причем активировать этот процесс можно, используя всего четыре белка, известных как «факторы Яманаки».

«Мы создаем компанию, в которой ряд лучших ученых мира смогут сотрудничать и развивать свои исследования со скоростью и сосредоточенностью, которую позволяет частная компания», — заявил соучредитель компании и бывший глава Национального института рака Америки Ричард Клауснер.

Фото: twitter.com/JeffBezos

Николай Соколов

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