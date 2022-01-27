Роскомнадзор внес iHerb в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов интернет-магазин iHerb. При этом сайт по продаже витаминов и БАД пока не заблокирован в России.

В реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора внесли сайт ru.iherb.com – интернет-магазин компании iHerb.

Дата принятия соответствующего решения – 24 августа прошлого года. Тогда Центральный районный суд Барнаула объявил запрещенной в России информацию на сайте iHerb.

На текущий момент доступ к ресурсу не ограничен. Представитель Роскомнадзора заявил, что служба направила требование владельцу интернет-ресурса удалить запрещенные материалы, сообщают «Ведомости». «Владелец интернет-ресурса сообщил, что запрещенная информация с сайта удалена. На текущий момент осуществляется проверка удаления запрещенной информации», – сообщили в Роскомнадзоре.

Мобильное приложение iHerb заблокировали в апреле 2020 года в России из-за содержания информации, запрещенной к распространению в стране. В феврале 2020 года Верховный суд России признал законной блокировку приложения iHerb.

В июне 2021 года iHerb заявила о готовности потратить больше 1,5 млрд руб. на оформление свидетельств о госрегистрации для 6 тыс. наименований различных витаминов, БАД и косметических средств, продаваемых в России через интернет-магазин компании. В представительстве компании в России отмечали, что такое решение принято, чтобы подтвердить соответствие предлагаемых товаров сем санитарным и гигиеническим нормам, установленным в России и на территории Таможенного союза.

В декабре 2021 года iHerb не смог обжаловать в Алтайском краевом суде решение предыдущей инстанции о блокировке ресурса в России.

Григорий Дубов

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