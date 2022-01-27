Минздрав приостановил закупки вакцины ЭпиВакКорона

Регионы с начала 2022 года не получили ни одной партии вакцин против новой коронавирусной инфекции ЭпиВакКорона и ЭпиВакКорона-Н, которую производит ГНЦ «Вектор». Это следует из реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора. Регионы с начала 2022 года не получили ни одной партии вакцин против новой коронавирусной инфекции ЭпиВакКорона и ЭпиВакКорона-Н, которую производит ГНЦ «Вектор». Это следует из реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора.

Опрос, проведенный «Ведомостями» среди 85 региональных минздравов и депздравов, показал, что в основном последние партии вакцин субъекты получали от Минздрава РФ в ноябре-декабре 2021 года, даты следующих поставок в ведомствах не знают. Уточняется, что запросов на выпуск ЭпиВакКороны в 2022 году ни от Минздрава, ни от компании «Нацимбио», которая является дистрибьютором, не поступало.

По информации Минздрава РФ, закупки ЭпиВакКороны и ЭпиВакКороны-Н в последнее время не производились, так как сейчас достаточно остатков препарата. Вакцины выпускаются под заказ, и в случае необходимости, отмечают в ведомстве, производитель готов продолжить выпуск препарата.

В Минпромторге подтвердили, что во всех субъектах страны сформирован достаточный запас вакцин против COVID-19, и его хватит, даже если уровень вакцинации увеличится в несколько раз. Представитель центра «Вектор» заверил, что производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами и выпущенные в конце 2021 года четыре серии ЭпиВакКороны-Н есть на складах производителей.

Кроме того, «Ведомости» провели опрос 243 врачей из разных регионов страны, из них 28% сообщили об отсутствии в их медучреждениях данных вакцин, еще 48% сообщили о наличии препарата. Около 83% опрошенных не в курсе, когда поставки будут в дальнейшем, а 70% медработников отметили, что ЭпиВакКорона не пользуется спросом у пациентов.

«Вектор» зарегистрировал свою первую пептидную вакцину от COVID-19 ЭпиВакКорона в октябре 2020 года – она стала второй в стране для вакцинации против коронавируса. Второй препарат – ЭпиВакКорона-Н – был зарегистрирован в августе 2021 года. Вакцина отличается тем, что там содержится два пептида вместо трех (два соединены в один).