Выручка J&J выросла в IV квартале на 10,4%

Выручка американского производителя товаров для здоровья Johnson&Johnson (J&J) выросла в IV квартале 2021 года на 10,4% до $24,8 млрд против $22,48 млрд годом ранее, сообщает компания.

Чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза — до $4,74 млрд, или $1,77 в расчете на акцию. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,13 на акцию.

Выручка подразделения потребительских товаров медицинского назначения увеличилась на 1,1% до $2,66 млрд. Выручка в сфере фармацевтической продукции выросла на 16,5% до $14,29 млрд, в сегменте медицинских устройств на 4,1% — до $6,86 млрд.

J&J улучшила прогнозы на 2022 год: компания ожидает скорректированную прибыль в размере $10,4—10,6 на акцию (предыдущий прогноз — $9,77-9,82 на акцию), выручку с учетом доходов от продажи вакцин против COVID-19 — $98,9—100,4 млрд (предыдущий прогноз — $92,8—93,3 млрд).

gxpnews