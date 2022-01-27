Троекратный рост фармпроизводства ожидается в Узбекистане

Указом президента Узбекистана «О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли республики в 2022-2026 годах» утверждаются прогнозные параметры развития фармацевтической отрасли на 2022–2026 годы и адресная программа реализуемых в регионах в 2022–2024 годах инвестпроектов. За этот период объем производства в фармацевтической отрасли должен вырасти в три раза.

Указом отменяется ограничение на выпуск лекарственных средств с одинаковым составом одним производителем под разными торговыми наименованиями.

Согласно документу, ограничение снимается с целью создания условий для развития производства фармацевтической продукции на основе международных брендов, а также для наиболее полной эксплуатации имеющихся мощностей.

Кроме того, отменяется запрет на сбор донорской крови и производство на ее основе фармпродукции в частном порядке. Разрешается проведение клинических испытаний лекарственных средств на здоровых волонтерах.

С 1 февраля 2022 года из Фонда поддержки и развития фармацевтической отрасли покрываются 75% расходов узбекских производителей на регистрацию фармпродукции в зарубежных государствах.

С 1 апреля в Узбекистане на неограниченный срок будут регистрировать новую фармпродукцию местных производителей. Ранее выданные удостоверения, когда истечет срок их действия, обменяют на бессрочные – в течение 15 дней без истребования допдокументов.

С 1 января 2023 года в тендерах по госзакупкам фармпродукции смогут принимать участие только организации, производящие ЛС по стандартам «Надлежащей производственной практики» (GMP), изделия медицинского назначения и медицинской техники – по стандартам «ISO: 13485», а также организации оптовой реализации, которые внедрили стандарты «Надлежащей дистрибьютерской практики» (GDP).

Как стало известно ранее, в фармацевтическую отрасль Узбекистана планируется инвестировать $1,25 млрд.

gxpnews