Новая разновидность «Омикрона» может не определяться ПЦР-тестами

Европейские эксперты считают, что в ЕС распространяется более заразный субвариант «Омикрона» под названием BA.2. При этом специалисты полагают, что этот типа вируса не вызывает более тяжелых симптомов.

Новая разновидность варианта коронавируса «Омикрон» под названием BA.2 активно распространяется в Дании, следует из данных портала Cov-lineages, который отслеживает вирусы. Он был обнаружен еще в ноябре прошлого года и на текущий момент фиксируется в Индии, Швеции, Великобритании и Сингапуре. ВОЗ сообщала о распространении BA.2 еще в прошлом году.

На сайте датского государственного исследовательского учреждения Statens Serum Institut указывается, что новый субвариант ответственен примерно за половину случаев заражения COVID-19 в стране. Биолог-эволюционист из Института экологии и наук об окружающей среде в Париже Флоренс Дебарр отмечает, что быстрый рост BA.2 в Дании доказывает его более высокую заразность.

«Тот факт, что в Дании BA.2 начал обгонять BA.1, дает нам возможность предполагать, что он еще более трансмиссивен», — отметила Дебарр в беседе с Libération.

«Хотя Всемирная организация здравоохранения еще не классифицировала его как «вариант, вызывающий озабоченность», мы все еще считаем, что он очень заразен», — передает слова эпидемиолога Института Пастера и директора Института глобального здравоохранения в Женеве Анри Флао The Connexion. По словам Флао, у специалистов пока еще недостаточно данных о вирулентности и способности обходить иммунную защиту BA.2, но они отслеживают ситуацию в Дании, чтобы больше узнать о нем.

В то же время Флао считает, что «этот новый вариант может быть источником недавнего увеличения числа заражений, которое мы наблюдаем в настоящее время».

BA.2 имеет серьезные генетические отличия от другой линии «Омикрона», BA.1. У второго подварианта отсутствует механизм делеции, то есть выпадения некоторых аминокислот в гене спайкового белка. Значительное число ПЦР-тестов позволяло определить вирус по делеции, но, поскольку BA.2 ее не имеет, то тест может не заметить вирус.

Руководитель отдела эволюционной геномики РНК-вирусов Института Пастера Этьен Симон-Лорье считает, однако, что вирус не изменит ход пандемии. «Два вируса [BA.1 и BA.2] достаточно близки на уровне спайкового белка, чтобы полагать, что они ведут себя примерно одинаково», — рассказал он изданию le Parisien.

Вирусолог Имперского колледжа Лондона Том Пикок в свою очередь отмечает, что у вируса нет серьезных отличий от BA.1. «Ранние наблюдения из Индии и Дании показывают, что в степени тяжести по сравнению с BA.1 нет существенной разницы. Эти данные должны будут уточняться на следующей неделе», — пишет он в своем Twitter.

Николай Соколов

pharmvestnik