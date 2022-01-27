В Минздраве назвали нецелесообразным раскрытие численности умерших вакцинированных россиян

Информация о количестве умерших среди вакцинированных граждан не отражает взаимосвязи летальных исходов с вакцинацией, сообщили в Минздраве в ответ на депутатский запрос. В России не обнаружено ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, также заявили в министерстве.

В Минздраве России сочли нецелесообразной публикацию сведений о количестве смертей среди вакцинированных россиян, «поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией и могут вызвать негативное отношение к вакцинации». Об этом говорится в письме зам. главы Минздрава Олега Гриднева в ответ на запрос депутата Госдумы от партии «Новые люди» Владимира Плякина.

В Минздраве сообщили, что нежелательные реакции после вакцинации против COVID-19 регистрируются в 0,018% случаев от общего количества привитых россиян. Зафиксированные нежелательные реакции и их частота не выходят за рамки инструкций по применению вакцин, подчеркнули в министерстве. При этом отмечается, что по результатам фармаконадзора Минздрав не выявил информацию, указывающую на проблемы с безопасностью вакцин.

По данным министерства, в России сейчас привито больше 78 млн человек, доля заболевших после вакцинации граждан составляет 4%. Подчеркивается, что ни одного случая летального исхода из-за вакцинации в России не выявлено.

Григорий Дубов

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