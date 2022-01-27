Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену на препарат «Семаглутид»

Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на препарат «Семаглутид», применяющийся в лечении сахарного диабета.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, ранее препарат был внесен в список жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). Теперь лекарство стало более доступным для покупки жителями РФ.

«Препарат был включен в перечень ЖНВЛП распоряжением правительства РФ от 23 декабря 2021 года. Таким образом, с 21 января 2022 года ограничения по обращению лекарственного препарата «Семаглутид» на лекарственном рынке РФ отсутствуют», — рассказали в министерстве.

«Семаглутид» является агонистом рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Он применяется при лечении ожирения и сахарного диабета 2 типа. Препарат был разработан в 2012 году в компании Novo Nordisk. Он является первым препаратом — пероральным агонистом ГПП-1.

gxpnews