Десять фармкомпаний признаны лучшими работодателями в России

Десять из 24 компаний, сертифицированных Top Employers Institute как «Лучшие работодатели» в России, работают на рынке фармацевтики. Сертификация проводилась на основе независимого международного исследования с всесторонним анализом условий работы и управления персоналом.
Международная организация Top Employers Institute опубликовала список компаний, которые получили в 2022 году сертификаты «Лучшего работодателя» на глобальном уровне, в регионе, стране.
В списке 11 работодателей, получивших статус лучших в мире, две фармкомпании: Takeda и Boehringer Ingelheim. В рейтинг лучших работодателей в России вошли 24 компании, из них десять представляют фармацевтическую отрасль:
- Ipsen;
- GSK;
- Angelini Pharma Rus LLC;
- Chiesi Pharmaceuticals LLC;
- Takeda Russia;
- Boehringer Ingelheim;
- Alcon Russia;
- AstraZeneca Russia;
- Sanofi;
- Stada.
Top Employers Institute – авторитетный международный эксперт в сфере управления персоналом, оценки и сертификации работодателей с 30-летней историей. За время существования Института сертификацию прошли около 1857 компаний в 123 странах.
Наталья Маскина
pharmvestnik