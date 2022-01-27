Десять фармкомпаний признаны лучшими работодателями в России

Десять из 24 компаний, сертифицированных Top Employers Institute как «Лучшие работодатели» в России, работают на рынке фармацевтики. Сертификация проводилась на основе независимого международного исследования с всесторонним анализом условий работы и управления персоналом.

Международная организация Top Employers Institute опубликовала список компаний, которые получили в 2022 году сертификаты «Лучшего работодателя» на глобальном уровне, в регионе, стране.

В списке 11 работодателей, получивших статус лучших в мире, две фармкомпании: Takeda и Boehringer Ingelheim. В рейтинг лучших работодателей в России вошли 24 компании, из них десять представляют фармацевтическую отрасль:

Ipsen;

GSK;

Angelini Pharma Rus LLC;

Chiesi Pharmaceuticals LLC;

Takeda Russia;

Boehringer Ingelheim;

Alcon Russia;

AstraZeneca Russia;

Sanofi;

Stada.

Сертификация компаний проводится Top Employers Institute ежегодно и охватывает аналитику по целому ряду показателей и направлений. Оцениваются показатели уровня благополучия сотрудников, привлечение талантов, методы развития персонала, корпоративная культура, зарплаты, компенсации и т.д.

Top Employers Institute – авторитетный международный эксперт в сфере управления персоналом, оценки и сертификации работодателей с 30-летней историей. За время существования Института сертификацию прошли около 1857 компаний в 123 странах.

Наталья Маскина

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