«Нацимбио» закупила 3 млн экспресс-тестов на COVID-19 без конкурса

Холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключил без проведения конкурса три контракта на поставку экспресс-тестов на антиген к COVID-19 на общую сумму 408,56 млн рублей. В общей сложности законтрактовано 3 млн наборов тестов производства новосибирской ГК «Имбиан Лаб», срок поставки – до конца января 2022 года. Холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключил без проведения конкурса три контракта на поставку экспресс-тестов на антиген к COVID-19 на общую сумму 408,56 млн рублей. В общей сложности законтрактовано 3 млн наборов тестов производства новосибирской ГК «Имбиан Лаб», срок поставки – до конца января 2022 года.

Три закупки у единственного поставщика без проведения конкурса были проведены 27 и 29 декабря 2021 года на 214,1 млн рублей, 155,64 млн рублей и 38,91 млн рублей. В закупках законтрактован набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки или ротоглотки человека» производства новосибирской ООО «Имбиан Лаб», цена за один тест составила от 129,7 до 142,67 рубля. Срок поставки варьируется от 15 до 31 января 2022 года.

В «Имбиан Лаб» и «Нацимбио» отказались от комментариев.

«Нацимбио» является единым поставщиком вакцин, входящих в НКПП, а с 2021 года и вакцин от COVID-19. По данным СПАРК-Интерфакс, холдинг в 2020 году заключил госконтракты на 19,1 млрд рублей. Выручка компании в тот год составила 18,3 млрд рублей, чистая прибыль – 1,4 млрд рублей. В июле 2021 года «Нацимбио» заключила шесть контрактов на закупку вакцины от COVID-19 со сроком поставки до конца 2021 года, всего поставщики обязались предоставить 67,8 млн доз.

В середине января 2022 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о направлении в регионы 3 млн экспресс-тестов на коронавирус. Кроме того, по ее словам, в Правительстве РФ прорабатывается решение о выделении средств для поставки по 3,5 млн экспресс-тестов на COVID-19 в месяц в первом полугодии 2022 года.

Ранее крупные закупки экспресс-тестов на антиген производил только Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ). Всего, по подсчетам Vademecum, с октября 2021 года ДЗМ закупил 134,6 тысячи наборов (2,95 млн тестов) на общую сумму 412,1 млн рублей, большинство тестов поставила компания «Р-Фарм», при этом ведомство приобрело тесты как российской «Рапид Био», так и корейской Osang Healthcare. Один контракт был заключен с многопрофильной медицинской компанией «Формед», которая поставила китайские тесты от Hangzhou AllTest Biotech. С осени 2021 года услуга по бесплатному экспресс-тестированию на антиген COVID-19 доступна в более 70 специальных пунктов в МФЦ, торговых центрах, вестибюлях станций метро и ряде школ.

В декабре 2021 года стало известно о планах ДЗМ по закупке еще 300 тысяч экспресс-тестов на антиген COVID-19. Предполагалось, что они будут использоваться москвичами на дому по аналогии с экспресс-тестированием, анонсированным Белым домом в США. В ДЗМ считают экспресс-тестирование «бытовой диагностикой», которую может провести почти каждый человек без участия медработника.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Имбиан Лаб» зарегистрировано в Кольцово Новосибирской области. Юрлицом в равных долях владеют Феликс Кацман, Яна Кривенчук и Андрей Марков. В 2020 году компания выручила 147,3 млн рублей, чистая прибыль составила 32,7 млн рублей.

Фото: zdravcity.ru

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