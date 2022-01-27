J&J сосредоточится на приобретении небольших компаний

Компания J&J рассматривает покупку небольших биотехнологических предприятий как основной источник роста бизнеса. Стратегическими планами поделился новый генеральный директор компании.

В J&J сообщают о том, что компания ищет для покупки биотехнологические компании и компании, производящие медицинское оборудование. Основной акцент будет сделан на мелких и средних фирмах, пишет BioPharmaDive.

«Мы постоянно рассматриваем сферу слияний и поглощений [M&A] как ключевой источник роста нашего бизнеса», — заявил новый генеральный директор J&J Хоакин Дуато, занявший этот пост после того, как бывший исполнительный директор Алекс Горски покинул должность.

«Мы продолжим фокусироваться на приобретении мелких компаний, но не исключаем, если ситуация будет благоприятной, рассмотреть сделки среднего размера», — добавил он.

BioPharmaDive пишет, что общая стоимость сделок по слияниям и поглощениям в отрасли снижается второй год подряд. Из-за пандемии крупные фармацевтические производители в основном отдают предпочтение мелким компаниям. Тем не менее небольшая или средняя сделка для J&J, рыночная капитализация которой составляет 435 млрд долл., может показаться крупной для других игроков на рынке.

Дуато заявил, что у J&J нет «искусственного потолка» по размеру сделок, указав на покупку компании Actelion за 30 млрд долл. в 2017 году в качестве примера крупного приобретения. «Но мы, как правило, предпочитаем небольшие [сделки] на новые формулы, новые устройства, в которых мы можем применить большую часть наших научных технологий и нормативный опыт», — отметил он.

На днях J&J сообщила о том, что продажи компании в 2021 году составили 94 млрд долл. Выручка фармацевтического подразделения составила 52 млрд долл., она выросла на 14% по сравнению с предыдущим годом благодаря хорошим продажам препаратов от рака «Дарзалекс» и «Эрлеада», а также иммунных препаратов «Стелара» и «Тремфея».

Продажи вакцины J&J против COVID-19 в прошлом году достигли 2,4 млрд долл., и компания ожидает, что эта цифра вырастет до 3—3,5 млрд долл. в 2022 году.

Николай Соколов

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