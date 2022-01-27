В прошлом году Pfizer потратила больше всех денег на лоббирование в американском Конгрессе

Компания Pfizer потратила на лоббирование своих интересов в американском Конгрессе больше других фармацевтических компаний в прошлом году. Также значительными тратами на эти цели отметились AstraZeneca, Novartis и AbbVie.

Pfizer возглавила список крупнейших фармацевтических компаний по тратам на лоббирование в США, пишет Endpoints News. В IV квартале прошлого года компания потратила на лоббирование почти 3 млн долл., что примерно на полмиллиона больше, чем в том же квартале 2020 года. В целом на эти цели в 2021 году Pfizer потратила более 10,3 млн долларов, это примерно на полмиллиона меньше, чем в 2020 году.

Шведско-британская AstraZeneca и швейцарский фармацевтический гигант Novartis потратили на лоббирование примерно по 1,5 млн долл. каждый в последнем квартале прошлого года. Что касается результатов за весь прошлый год, то, по данным Open Secrets, AstraZeneca потратила около 4,5 млн долл., а Novartis — примерно 6,6 млн долл. AbbVie потратила на эти цели почти 1,3 млн долл. в IV квартале, а за весь год — около 7 млн долл. GSK также потратила на лоббирование на 1 млн долл. больше в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Сумма составила примерно 5,3 млн долл.

Наряду с отдельными компаниями отраслевые группы PhRMA (Фармацевтические исследования и производители США — объединение крупнейших исследовательских и биотехнологических американских компаний, занимающихся разработкой новых средств) и BIO (Организация по инновациям в биотехнологии – объединение биотехнологической промышленности) также более активно занимались лоббированием.

PhRMA потратила 7,2 млн долл. за IV квартал, что значительно больше, чем 5,1 млн долл., потраченных в IV квартале 2020 года, а BIO потратила 3,4 млн долл., что соответствует показателям предыдущих месяцев. За год PhRMA потратила на продвижение своих интересов более 30 млн долл., что делает ее одним из крупнейших лоббистов в индустрии. BIO в свою очередь потратила за 2020 год около 13 млн долл.

Open Secrets является некоммерческой организацией, базирующейся в Вашингтоне. Она отслеживает данные о финансировании избирательных кампаний и лоббировании. Данные Open Secrets основаны на документах Управления Сената США по государственным архивам.

Николай Соколов

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