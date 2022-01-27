Центр лекобеспечения закупит три препарата для лечения высокозатратных заболеваний

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку препаратов эптаког альфа, тоцилизумаба и глатирамера ацетата, которые применяются для лечения дорогостоящих заболеваний.

Как сообщается на сайте госзакупок, препараты закупаются в соответствии с Порядком организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), а также пациентов после трансплантации органов или тканей.

– Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 мг (50 КЕД) и/ или 1,2 мг (60 КЕД)

Начальная цена контракта: 8 775 524,66 руб.

Окончание подачи заявок: 31.01.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 02.02.2022.

– Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 мг (50 КЕД) и/ или 1,2 мг (60 КЕД)

Начальная цена контракта: 43 903 207,92 руб.

Окончание подачи заявок: 31.01.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 02.02.2022.

– Тоцилизумаб, раствор для подкожного введения, 162 мг/0,9 мл

Начальная цена контракта: 34 560 880,20 руб.

Окончание подачи заявок: 31.01.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 02.02.2022.

– Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 20 мг/мл

Начальная цена контракта: 380 860 928,00 руб.

Окончание подачи заявок: 07.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 09.02.2022.

Елена Сидорова

pharmvestnik