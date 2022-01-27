ФАС отказала Teva в согласовании цены на «Клопидогрел-Тева»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ходе экономического анализа выявила превышение заявленной предельной отпускной цены и ранее согласованных цен за упаковку препарата Клопидогрел-Тева (клопидогрел) по сравнению с отпускными ценами на него в Венгрии и Нидерландах. В связи с этим ФАС отказала израильской компании Teva в согласовании цены на препарат, а также отменила уже согласованные на него цены. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ходе экономического анализа выявила превышение заявленной предельной отпускной цены и ранее согласованных цен за упаковку препарата Клопидогрел-Тева (клопидогрел) по сравнению с отпускными ценами на него в Венгрии и Нидерландах. В связи с этим ФАС отказала израильской компании Teva в согласовании цены на препарат, а также отменила уже согласованные на него цены.

Поскольку Teva не снизила ранее согласованные в России цены на Клопидогрел-Тева до уровня отпускных цен, установленных на него в Венгрии и Нидерландах, в соответствии с правилами регистрации цен ФАС отменила ранее принятые решения об их согласовании. Ведомство также отказало Teva в согласовании иной заявленной цены на препарат.

В ФАС отметили, что российский рынок в полном объеме обеспечен препаратами с МНН клопидогрел за счет других производителей.

Клопидогрел входит в перечень ЖНВЛП. Его назначают пациентам с инфарктом миокарда, ишемическим инсультом, диагностированной окклюзионной болезнью периферических артерий.

В январе 2022 года Teva согласилась выплатить $420 млн за урегулирование судебного разбирательства с акционерами, обвиняющими компанию в сокрытии от них схемы регулирования цен на лекарства. Компании Teva, Pfizer, Novartis и Mylan с 2013 по 2015 год удерживали высокими цены на 112 препаратов, включая препараты от ВИЧ – ламивудин+зидовудин, против астмы – будесонид, онкопрепараты, антибиотики, антидепрессанты, противозачаточные средства.

ФАС впервые в своей практике отменила согласованную цену на препарат (Урсосан от PRO.MED.CS Praha a.s.) в июне 2016 года. Проанализировав цены на медикаменты, содержащие урсодезоксихолевую кислоту, ведомство выяснило, что в апреле 2015 года зарегистрированная предельная отпускная цена на препарат Урсосан производства чешской компании была необоснованно увеличена.