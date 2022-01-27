«Вектор» ожидает заявку от Минздрава на «ЭпиВакКорону» в феврале

«ЭпиВакКорона» имеется в наличии в большинстве регионов России и активно применяется для иммунизации граждан от коронавируса, сообщили журналистам в Центре «Вектор». Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на реестр Росздравнадзора сообщила, что ни одной партии вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не поставлялось в регионы с начала 2022 года.

Очередной заказ Минздрава на производство вакцины «ЭпиВакКорона» в ГНЦ «Вектор» ожидают в феврале 2022 года. Сейчас вакцина есть в большинстве регионов и активно применяется для иммунизации, сообщили в центре «Вектор», пишет ТАСС.

«В 2021 году контракт исполнен в полном объеме: произведено и введено в гражданский оборот 12 989 540 доз (6 494 770 комплектов) вакцины «ЭпиВакКорона». Получение очередного заказа министерства здравоохранения на производство вакцины «ЭпиВакКорона» ожидается в феврале 2022 года», — говорится в сообщении центра.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора сообщила, что ни одной партии вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не поставлялось в регионы с начала 2022 года, а последние партии поступили в конце ноября – начале декабря 2021 года.

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил РБК, что «ЭпиВакКорона» не закупалась министерством с начала года, поскольку запасов вакцины пока хватает для продолжения прививочной кампании, а при необходимости ее докупят. «Препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препарата «ЭпиВакКорона» в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в них», — заявил Кузнецов.

Вакцины «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» от ГНЦ «Вектор» были зарегистрированы в октябре 2020 года и августе 2021 года соответственно.

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