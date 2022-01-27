RNC Pharma сообщила о трехкратном росте продаж ветпрепаратов на маркетплейсах

Суммарный объем розничных продаж ветеринарных препаратов через крупнейшие российские маркетплейсы достиг по итогам 2021 года суммы 727,6 млн руб., что в три раза выше показателей 2020 года.

В 2021 году маркетплейсы реализовали 5,1 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) ветеринарных препаратов, посчитали аналитики RNC Pharma. Продажи в МЕД за год выросли в 2,5 раза.

В интернете в 2021 году была представлена продукция 87 корпораций, в 2020 – 84. Ассортимент товаров в рамках e-com сегмента относительно 2020 года заметно сократился: развитие происходило прежде всего за счет активного продвижения портфеля топовых брендов.

Абсолютным лидером из числа TOP20 корпораций-производителей ветпрепаратов стала «МСД», при этом компания демонстрирует и один из наиболее выдающихся показателей роста продаж (в 4,4 раза в рублях).

В онлайн-канале представлено 12 торговых марок корпорации, но более 90% продаж обеспечил «Бравекто». Большими темпами роста из числа топовых игроков может похвастаться только «Беафар», за год продажи ветпрепаратов компании выросли в 6,6 раза, отмечают аналитики. Здесь максимальный вклад в динамику внесли репеллентные ошейники «Беафар Био» для котят и кошек, а также для щенков и собак.

В TOP20 вошли российские компании «Агроветзащита» (рост продаж в рублях в 3,9 раза) и «Экопром» (рост в 3,2 раза). В первом случае максимальные темпы показывают линейка репеллентов «Четыре с хвостиком» (продажи за год выросли в 22,6 раза), а также продукция под брендом «Барс» (рост в 2,6 раза), в основном за счет продажи инсектоакарицидных препаратов. У компании «Экопром» основную динамику показали также препараты-репелленты, в частности, торговая марка «Чистотел» (рост в 9,6 раза) и «Гринфорт» (в 9,8 раза).

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