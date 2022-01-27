ФАС отменила согласованные цены на применяемый у пациентов с инфарктом препарат

ФАС отменила согласованную цену на клопидогрел производства компании Teva, а также не согласовала новую цену на препарат. Причина — превышение цены по сравнению с ценами в референтных странах.

ФАС отказала в согласовании заявленной цены и отменила уже согласованные цены на препарат «Клопидогрел-Тева» (МНН — клопидогрел) в дозировке 75 мг. Решение опубликовано в базе службы.

В ходе экономического анализа служба выявила превышение заявленной предельной отпускной цены и ранее согласованных цен на другие упаковки этого лекарственного средства по сравнению с отпускными ценами в Венгрии и Нидерландах, указывает ФАС.

Антимонопольная служба уточняет, что российский рынок в полном объеме обеспечен этим препаратом за счет других производителей.

Клопидогрел применяют у пациентов с инфарктом миокарда, ишемическим инсультом, диагностированной окклюзионной болезнью периферических артерий.

По данным AlphaRM, продажи «Клопидогрел-Тева» в дозировке 75 мг за 11 месяцев 2021 года составили 105,2 тыс. упаковок на 65,78 млн руб. Это 2% от общих продаж таблеток клопидогрела в дозировке 75 мг, которые в январе-ноябре 2021 года составили 3,4 млн упаковок на 6,4 млрд руб.

Между тем у компании Teva есть еще один бренд с МНН клопидогрел – таблетки 75 мг «Лопирел», перешедший израильской компании после покупки дженерикового бизнеса компании Actavis. Этого препарата в январе-ноябре 2021 года продано 64,7 тыс. упаковок на 51,7 млн руб.

В 2021 году антимонопольная служба направила фармпроизводителям 21 уведомление о снижении 51 зарегистрированной предельной отпускной цены на препараты из Перечня ЖНВЛП, уточняли в пресс-службе ФАС. При этом производители смогли обосновать существующие цены на четыре лекарственных препарата. Цены еще на четыре ЛП были исключены из реестра: на один из них по инициативе производителя, еще три отменила ФАС из-за их неснижения в установленный срок.

К примеру, стоимость препарата «Лизиноприл», применяемого при артериальной гипертензии, снизилась в аптеках Москвы с 196 руб. до 104 руб. для формы выпуска 5 мг № 28 и с 760 руб. до 495 руб. для формы выпуска 20 мг № 56.

Всего в рамках обязательной перерегистрации цен, ФАС пересмотрела более 14 тыс. цен, из которых более 7 тыс. были снижены в среднем на 35%, благодаря чему экономия составит около 40 млрд рублей в год, сообщала руководитель Управление контроля здравоохранения ФАС России Елена Клостер.

Маргарита Грошева

Елена Калиновская

pharmvestnik