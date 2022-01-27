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Аптеки обязали отчитываться о наличии препаратов из особого списка в период пандемии

В условиях тяжелой эпидемиологической ситуации аптеки Москвы обязали ежедневно отчитываться по наличию ряда препаратов в Депздрав. «ФВ» узнал, какие лекарства входят в этот список.

Из-за пандемии аптеки Москвы ежедневно обязаны отчитываться в Департамент здравоохранения столицы о наличии определенных препаратов. Список из 20-ти обязательных к ежедневному отчету МНН стал известен «ФВ».

В письме от 18 января, которое есть в распоряжении «ФВ», Депздрав напомнил владельцам аптек о необходимости отчитываться о наличии товарных запасов лекарств «для профилактики и лечения COVID-19, ОРВИ и внебольничных пневмоний». Этот вопрос также обсуждался на закрытом совещании в департаменте 22 января.

В представленный список вошли препараты от COVID-19, гриппа и ОРВИ.

  1. Азитромицин
  2. Амоксициллин
  3. Амоксициллин + клавулановая кислота («Амоксиклав»)
  4. Апиксабан («Эликвис»)
  5. Занамивир («Реленза»)
  6. Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты («Ингавирин»)
  7. Интерферон-альфа-2b («Гриппферон»)
  8. «Кагоцел»
  9. Кларитромицин
  10. Левофлоксацин
  11. Моксифлоксацин
  12. Осельтамивир («Тамифлю»)
  13. Парацетамол
  14. Риамиловир («Триазаверин»)
  15. Ривароксабан («Ксарелто»)
  16. Римантадин
  17. Умифеновир («Арбидол»)
  18. Фавипиравир
  19. Цефтриаксон
  20. Ципрофлоксацин

Опрошенные «ФВ» аптечные сети подтвердили требование чиновников. «Ежедневно наша компания предоставляет в Департамент здравоохранения Москвы информацию о наличии в аптеках списка препаратов по МНН. Отмечу, что все указанные позиции аптечного мониторинга представлены в аптечной сети «Ригла» в достаточном объеме», — рассказала «ФВ» коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Наталья Бурдина.

Все необходимые препараты есть в наличии и в аптечной сети «36,6», сказал «ФВ» представитель компании. В сети также отметили, что контроль товарных запасов необходим не только в пунктах продажи. «Для того, чтобы в период повышенного спроса перебои с лекарствами «противоковидного ассортимента» не возникли, ДЗМ должен контролировать всю цепочку поставок — от производителей и до аптек. Соответственно, обязывать поддерживать наличие указанных препаратов на складах производителей и дистрибьюторов», — резюмировал представитель компании.

Чтобы узнать, какие санкции ожидают аптеки за отсутствие препаратов, которые не входят в минимальный ассортимент, «ФВ» направил запрос в Депздрав Москвы.

Руслан Мавлиханов
pharmvestnik

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26 января, 2022 | Просмотров: 100