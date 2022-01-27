Аптеки обязали отчитываться о наличии препаратов из особого списка в период пандемии

В условиях тяжелой эпидемиологической ситуации аптеки Москвы обязали ежедневно отчитываться по наличию ряда препаратов в Депздрав. «ФВ» узнал, какие лекарства входят в этот список.
Из-за пандемии аптеки Москвы ежедневно обязаны отчитываться в Департамент здравоохранения столицы о наличии определенных препаратов. Список из 20-ти обязательных к ежедневному отчету МНН стал известен «ФВ».
В письме от 18 января, которое есть в распоряжении «ФВ», Депздрав напомнил владельцам аптек о необходимости отчитываться о наличии товарных запасов лекарств «для профилактики и лечения COVID-19, ОРВИ и внебольничных пневмоний». Этот вопрос также обсуждался на закрытом совещании в департаменте 22 января.
В представленный список вошли препараты от COVID-19, гриппа и ОРВИ.
- Азитромицин
- Амоксициллин
- Амоксициллин + клавулановая кислота («Амоксиклав»)
- Апиксабан («Эликвис»)
- Занамивир («Реленза»)
- Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты («Ингавирин»)
- Интерферон-альфа-2b («Гриппферон»)
- «Кагоцел»
- Кларитромицин
- Левофлоксацин
- Моксифлоксацин
- Осельтамивир («Тамифлю»)
- Парацетамол
- Риамиловир («Триазаверин»)
- Ривароксабан («Ксарелто»)
- Римантадин
- Умифеновир («Арбидол»)
- Фавипиравир
- Цефтриаксон
- Ципрофлоксацин
Опрошенные «ФВ» аптечные сети подтвердили требование чиновников. «Ежедневно наша компания предоставляет в Департамент здравоохранения Москвы информацию о наличии в аптеках списка препаратов по МНН. Отмечу, что все указанные позиции аптечного мониторинга представлены в аптечной сети «Ригла» в достаточном объеме», — рассказала «ФВ» коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Наталья Бурдина.
Все необходимые препараты есть в наличии и в аптечной сети «36,6», сказал «ФВ» представитель компании. В сети также отметили, что контроль товарных запасов необходим не только в пунктах продажи. «Для того, чтобы в период повышенного спроса перебои с лекарствами «противоковидного ассортимента» не возникли, ДЗМ должен контролировать всю цепочку поставок — от производителей и до аптек. Соответственно, обязывать поддерживать наличие указанных препаратов на складах производителей и дистрибьюторов», — резюмировал представитель компании.
Чтобы узнать, какие санкции ожидают аптеки за отсутствие препаратов, которые не входят в минимальный ассортимент, «ФВ» направил запрос в Депздрав Москвы.
Руслан Мавлиханов
pharmvestnik