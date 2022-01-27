Аптеки обязали отчитываться о наличии препаратов из особого списка в период пандемии

В условиях тяжелой эпидемиологической ситуации аптеки Москвы обязали ежедневно отчитываться по наличию ряда препаратов в Депздрав. «ФВ» узнал, какие лекарства входят в этот список.

Из-за пандемии аптеки Москвы ежедневно обязаны отчитываться в Департамент здравоохранения столицы о наличии определенных препаратов. Список из 20-ти обязательных к ежедневному отчету МНН стал известен «ФВ».

В письме от 18 января, которое есть в распоряжении «ФВ», Депздрав напомнил владельцам аптек о необходимости отчитываться о наличии товарных запасов лекарств «для профилактики и лечения COVID-19, ОРВИ и внебольничных пневмоний». Этот вопрос также обсуждался на закрытом совещании в департаменте 22 января.

В представленный список вошли препараты от COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Азитромицин Амоксициллин Амоксициллин + клавулановая кислота («Амоксиклав») Апиксабан («Эликвис») Занамивир («Реленза») Имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты («Ингавирин») Интерферон-альфа-2b («Гриппферон») «Кагоцел» Кларитромицин Левофлоксацин Моксифлоксацин Осельтамивир («Тамифлю») Парацетамол Риамиловир («Триазаверин») Ривароксабан («Ксарелто») Римантадин Умифеновир («Арбидол») Фавипиравир Цефтриаксон Ципрофлоксацин

Опрошенные «ФВ» аптечные сети подтвердили требование чиновников. «Ежедневно наша компания предоставляет в Департамент здравоохранения Москвы информацию о наличии в аптеках списка препаратов по МНН. Отмечу, что все указанные позиции аптечного мониторинга представлены в аптечной сети «Ригла» в достаточном объеме», — рассказала «ФВ» коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Наталья Бурдина.

Все необходимые препараты есть в наличии и в аптечной сети «36,6», сказал «ФВ» представитель компании. В сети также отметили, что контроль товарных запасов необходим не только в пунктах продажи. «Для того, чтобы в период повышенного спроса перебои с лекарствами «противоковидного ассортимента» не возникли, ДЗМ должен контролировать всю цепочку поставок — от производителей и до аптек. Соответственно, обязывать поддерживать наличие указанных препаратов на складах производителей и дистрибьюторов», — резюмировал представитель компании.

Чтобы узнать, какие санкции ожидают аптеки за отсутствие препаратов, которые не входят в минимальный ассортимент, «ФВ» направил запрос в Депздрав Москвы.

Руслан Мавлиханов

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