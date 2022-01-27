Unliever отказалась от покупки подразделения безрецептурных препаратов GSK

Компания Unliever отказалась дальше поднимать цену за подразделение потребительского здравоохранения GSK после того, как британский производитель отказался от сделки.

Unilever отказалась от своих планов по покупке подразделения потребительского здравоохранения GlaxoSmithKline (GSK), пишет Reuters. Компания заявила, что не намерена предлагать более высокую цену, чем 68 млрд долл., на которую GSK ранее не согласилась. На фоне этой новости акции Unilever выросли на 10,1%, а акции GSK упали на 2,8%, сообщает издание.

Ранее GSK отклонила три заявки Unilever на покупку своего подразделения, которое выпускает такие бренды, как зубная паста Sensodyne, витаминная добавка Emergen-C и болеутоляющее средство Panadol. Британская фирма полагает, что эти предложения «фундаментально недооценивают» бизнес и его перспективы». GSK также заявила, что будет придерживаться своего плана по выделению бизнеса в отдельную структуру к середине 2022 года.

«Мы решили, что это не изменит нашего взгляда на фундаментальную стоимость [компании]. Соответственно, мы не будем увеличивать наше предложение cвыше 50 млрд фунтов стерлингов [68 млрд долл.]», — говорится в заявлении Unilever.

В GSK ответили на это, что компания сосредоточена на максимизации акционерной стоимости безрецептурного подразделения и уверена в будущем этого бизнеса, в котором Pfizer принадлежит 32% акций. Производитель заявил, что намерен поделиться подробностями своей стратегии в отношении подразделения на дне инвесторов 28 февраля.

Решение Unilever не повышать свою ставку было принято после того, как аналитики и инвесторы раскритиковали это предложение, пишет Reuters. В итоге акции производителя упали на 8% в из-за опасений по поводу финансовых последствий такой сделки для компании.

Николай Соколов

pharmvestnik