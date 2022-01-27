ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины против COVID-19 нового типа

ФМБА подало документы на регистрацию вакцины против COVID-19. Препарат регистрируется с торговым названием «Конвасэл». Согласно данным ГРЛС, это субъединичная рекомбинантная вакцина. В России еще нет вакцин против COVID-19 такого типа.

Минздрав начал процедуру регистрации вакцины против COVID-19 от ФГУП «СПбНИИВС ФМБА». Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. По документам субъединичная рекомбинантная вакцина будет зарегистрирована с торговым названием «Конвасэл», в форме выпуска — эмульсия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза. Ранее сообщалось, что препарат будет вводиться двумя дозами с интервалом в три недели.

В субъединичных вакцинах используются только специфические фрагменты (субъединицы) вируса или бактерии, которые иммунная система должна распознать. Они не содержат цельных микроорганизмов или безопасных вирусов в качестве вектора. В качестве субъединиц могут использоваться белки или сахара. Большинство вакцин, включенных в календарь детских прививок, являются субъединичными и защищают от таких болезней, как коклюш, столбняк, дифтерия и менингококковый менингит.

Доклинические исследования препарата завершились в июне. Цель новой вакцины – развитие клеточного иммунитета, в качестве мишени препарат использует консервативные белки вируса, которые менее всего подвержены мутациям. Завершить II фазу клинических испытаний планировалось в декабре 2021 года.

В России нет субъединичных вакцин против COVID-19. В конце декабря ВОЗ одобрила для экстренного использования субъединичную вакцину компании Novavax под названием Nuvaxovid (NVX-CoV2373).

Ранее ФМБА зарегистрировало препарат для лечения коронавируса «МИР 19».

В России зарегистрировано семь вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Еще одна вакцина против COVID-19 под торговым наименованием «Конвидеция» ожидает регистрации с ноября 2020 года. Данная вакцина разработана китайским производителем CanSinoBiologics.

pharmvestnik