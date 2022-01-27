Правительство направит свыше 15 млрд руб. на закупку незарегистрированных лекарств от COVID-19

Свыше 20 млрд руб. дополнительно направило правительство из резервного фонда на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией. Из них свыше 15 млрд руб. пойдет на закупку незарегистрированных в России лекарств молнупиравир (MSD) и тиксагевимаб+цилгавимаб (Pfizer).

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения, в соответствии с которыми из резервного фонда дополнительно будет направлено свыше 20 млрд руб. на лекарства для больных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте кабинета министров.

В соответствии с распоряжением № 69, бóльшая часть средств — свыше 15 млрд руб. — пойдет на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Планируется закупить:

молнупиравир не менее 200 тыс. упак.

сотровимаб не менее 3 тыс. 100 упак.

тиксагевимаб + цилгавимаб не менее 78 456 упак.

ремдесивир не менее 515 тыс. упак.

При этом два препарата — молнупиравир (molnupiravir — MSD) и тиксагевимаб+цилгавимаб (Paxlovid — Pfizer) — не зарегистрированы в России.

Централизованной закупкой всех лекарств займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Затем лекарства поступят в региональные и федеральные ЛПУ.

Остальная часть средств — более 5 млрд руб. — в соответствии с распоряжением № 70 будет направлена регионам на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому.

О выделении правительством дополнительного финансирования на лекарства от COVID-19 премьер-министр объявил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом 18 января. Тогда он указал на «стремительное распространение» варианта коронавируса «Омикрон», который отличается повышенной заразностью.

За сутки в России зарегистрировали 74 692 человека, заболевших коронавирусом.

Елена Сидорова

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