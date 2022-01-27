Минздрав выдал решение об обращении препарата для профилактики COVID-19 от AstraZeneca

В Госреестре лекарственных средств появилось решение об обращении препарата «Эвушелд» для профилактики COVID-19 в условиях пандемии. Препарат разработан компанией AstraZeneca. В состав лекарства входят два моноклональных антитела тиксагевимаб + цилгавимаб.

Минздрав выдал разрешение на экстренное использование препарата «Эвушелд» от AstraZeneca для профилактики COVID-19 в условиях пандемии. Информация об этом появилась в Госреестре лекарственных средств. Препарат будет вводится пациентам в виде двух отдельных внутримышечных инъекций. Дозировка препарата составляет 150 мг + 150 мг. До 31 июля 2022 года планируется поставить партию объемом 3500 упаковок.

FDA одобрила препарат на экстренное использование в декабре 2021 года. «Эвушелд» применятся для доконтактной профилактики COVID-19 у лиц старше 12 лет весом не менее 40 кг. Продукт предназначен только для тех лиц, которые не инфицированы вирусом SARS-CoV-2 и не контактировали с зараженными.

«Эвушелд» используется как альтернативный вариант профилактики коронавирусной инфекции и применяется у людей с ослабленным иммунитетом или после тяжелых побочных реакций на вакцину от COVID-19. По мнению разработчика, препарат может быть эффективен для профилактики в течение шести месяцев после введения. Эффективность подтверждается клиническими испытаниями, в которых приняли участие 3441 человек. Исследование показало снижение риска развития COVID-19 на 77% по сравнению с теми, кто получал плацебо.

В качестве побочных эффектов указываются реакции гиперчувствительности (включая анафилаксию), кровотечение в месте инъекции, головная боль, усталость и кашель. Также отмечается, что у участников, которые получали лекарство, были серьезные сердечные нежелательные явления (такие, как инфаркт миокарда и сердечная недостаточность) по сравнению с плацебо.

Вероника Догузова

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