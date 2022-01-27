Исследование: у ЭпиВакКороны нашли «отрицательную эффективность» против штамма «дельта»

Исследователи Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) рассчитали эффективность трех российских вакцин против симптоматического течения COVID-19 во время вспышки, вызванной индийским вариантом коронавируса («дельта»). Выяснилось, что Спутник V на 58% защищает от заражения штаммом «дельта», КовиВак – на 38%, а риск заразиться у привившихся ЭпиВакКороной выше, чем у невакцинированных (эффективность – минус 40%). Разработчики ЭпиВакКороны раскритиковали выводы исследования. Исследователи Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) рассчитали эффективность трех российских вакцин против симптоматического течения COVID-19 во время вспышки, вызванной индийским вариантом коронавируса («дельта»). Выяснилось, что Спутник V на 58% защищает от заражения штаммом «дельта», КовиВак – на 38%, а риск заразиться у привившихся ЭпиВакКороной выше, чем у невакцинированных (эффективность – минус 40%). Разработчики ЭпиВакКороны раскритиковали выводы исследования.

В виде препринта работа исследователей опубликована на портале MedRxiv.

Спонсировала исследование Polymetal International plc – головная структура золотодобывающей компании «Полиметалл». Анализ проводился осенью 2021 года методом «случай-контроль»: сравнивалась группа заболевших с группой случайным образом опрошенных людей. В группу «случаев» вошли 1 198 человек с симптомами и подтвержденной коронавирусной инфекцией, направленные на компьютерную томографию в два амбулаторных центра МИБС в период с 6 по 14 октября. Врачи собирали данные о состоянии здоровья пациентов, статусе вакцинации и типе прививки, уточняли, болел ли человек COVID-19 до этого.

В контрольную группу вошли 2 747 человек из Санкт-Петербурга, опрошенных ранее по телефону. У них уточняли данные о вакцинации и предыдущем заболевании, затем предлагали пройти тестирование на антитела. Из них 1 175 человек были полностью вакцинированы Спутником V, 243 – Спутником Лайт, 104 – КовиВак и 28 – ЭпиВакКороной. Оказалось, что эффективность Спутника V составила 58%, Спутника Лайт – 50%, КовиВак – 38%, а ЭпиВакКороны – минус 40%.

На отрицательной эффективности ЭпиВакКороны могла сказаться погрешность в методологии. Среди опрошенных могло быть много невакцинированных переболевших, а значит, защищенных перенесенной болезнью, поэтому в сравнении с ними вакцина от ГНЦ ВБ «Вектор» показала отрицательную эффективность, уточнил «Коммерсанту» исследователь Антон Барчук.

В реальности эффективность вакцин может быть выше, уточняют ученые. «Если исходить из того, что отрицательная эффективность – это смещение оценки, можно предположить, насколько недооценена эффективность других вакцин. Если считать эффективность ЭпиВакКороны нулевой (или положительной), а не отрицательной, то эффективность Спутника V вырастает примерно до 70% (или выше)», – указал соавтор исследования Артемий Охотин.

В «Векторе» раскритиковали итоги исследования. Результаты «не обеспечивают необходимой статистической значимости, чтобы делать выводы не только об эффективности вакцинации ЭпиВакКороной, но и другими вакцинами», заявили «Интерфаксу» в центре. Там считают, что анализ не учитывал требования ВОЗ по выборке и содержит потенциальные ошибки из-за «крайне низкой мощности исследования ввиду малого охвата населения в отсутствие при этом обоснования размера выборки». Кроме того, в «Векторе» считают, что в выборку по ЭпиВакКороне попали пациенты с повышенным риском по возрасту или по наличию хронических заболеваний.

Вакцина ЭпиВакКорона временно перестала производиться и закупаться: с начала 2022 года в оборот не было введено ни одной партии. В регионах ее достаточно с учетом спроса, говорили в Минздраве 25 января.

В августе 2021 года специалисты Европейского университета в Санкт-Петербурге, МИБС, Первого Санкт-Петербургского ГМУ им. академика И.П. Павлова и Тарусской больницы провели исследование, в котором приняли участие полностью или частично вакцинированные Спутником V граждане, а также непривитые. Тогда выяснилось, что Спутник V на 81% защищает от госпитализации пациентов, у которых после прививки появились симптомы COVID-19.