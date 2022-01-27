Продажи Abbott за год выросли на 24,5%

Продажи компании Abbott за 2021 выросли на 24,5% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте. Всего компания заработала за год 43 млрд долл.

Больше всего заработало подразделение диагностики – 15,6 млрд долл. Отделение питания заработало 8,3 млрд долл., а фармацевтическое отделение – 4,7 млрд. Отделение фармацевтических приспособлений заработало 13,4 млрд долл.

Доходы за IV квартал прошлого года Abbott Laboratories превзошли оценки аналитиков и выросли на 7,7%. Этому поспособствовали высокие продажи наборов для тестирования COVID-19, в основном из-за распространения варианта «Омикрон», и, соответственно, высокий спрос на диагностические продукты. Компания также заявила, что в начале этого года ожидает заработать 2,5 млрд долл. на наборах для тестирования на COVID-19.

В IV квартале тесты на коронавирус принесли Abbott сумму в 2,3 млрд долл., что немного ниже, чем 2,4 млрд долл., о которых она сообщала год назад. При этом ранее компания ожидала, что продажи составят от 1,0 млрд до 1,4 млрд долл. в последние три месяца ушедшего года.

«2021 год был выдающимся годом для Abbott, — заявил председатель и главный исполнительный директор Abbott Роберт Б. Форд. — Мы добились более чем 40%-ного роста прибыли на акцию, превысили базовый прогноз по прибыли на акцию, который мы установили в начале прошлого года, и, что важно, продолжили продвигать нашу линейку новых продуктов».

Николай Соколов

pharmvestnik