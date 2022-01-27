В Москве начались исследования назальной вакцины против COVID-19

В Москве стартовали клинические исследования назальной вакцины против коронавируса «Спутник», они проходят в Университете имени Сеченова, городской поликлинике № 2, диагностическом центре № 5 и в НИЦ «Экобезопасность». Об этом заявила зам. мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на сайте mos.ru.

Первые добровольцы уже получили назальную вакцину, по словам Раковой, это тот же «Спутник V», который также вводится двумя дозами с промежутком в 21 день. По словам Раковой, 400 человек поучаствуют в первых двух фазах исследований, во время которых будут изучать безопасность и иммуногенность вакцины.

Волонтеров разделят на четыре группы, которым будут вводить сочетание двух компонентов препарата и плацебо в разных комбинациях. Исследование продлится 180 дней, медики будут отслеживать состояние добровольцев и брать кровь на анализ, сами волонтеры будут вести дневник самонаблюдения.

Набор добровольцев для участия в клинических исследованиях назальной вакцины стартовал в начале января.

Григорий Дубов

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