Три зарубежные фармкомпании вступили в Ассоциацию индустрии товаров для здоровья

Международные фармкомпании Sanofi Consumer Healthcare, Servier и STADA вступили в Ассоциацию индустрии товаров для здоровья.

Общее собрание Ассоциации индустрии товаров для здоровья (АИТЗ) одобрило вступление в эту организацию трех международных фармкомпаний — Sanofi Consumer Healthcare, Servier и STADA. Об этом говорится в сообщении ассоциации, поступившем «ФВ».

«Уверена, что мы достигнем больших успехов в деле продвижения культуры ответственного отношения к здоровью», — заявила исполнительный директор АИТЗ Елена Неволина.

Ассоциация индустрии товаров для здоровья (АИТЗ) была зарегистрирована в июне 2021 года. Ее учредителями являются подразделения потребительских товаров для здоровья ООО «Джонсон & Джонсон», АО «Байер», АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» и ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр». Исполнительным директором Ассоциации назначена исполнительный директор Союза «Национальная фармацевтическая палата», ответственный секретарь Совета по профессиональным квалификациям в области фармации Елена Неволина.

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