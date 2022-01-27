В США одобрен тест на COVID-19 на основе технологии редактирования генов

FDA одобрило тест на COVID-19 от компании Mammoth Biosciences. Он основан на технологии редактирования генов CRISPR, что позволит ускорить его проведение по сравнению с ПЦР.

Компания Mammoth Biosciences получила экстренное разрешение от FDA на свой высокопроизводительный тест на COVID-19, который основан на ферментах для редактирования генов CRISPR. Об этом сообщает издание FIerceBiotech.

Mammoth была создана на основе исследований первопроходца — лауреата Нобелевской премии Дженнифер Даудны, которая участвовала в разработке метода редактирования генома под названием CRISPR. В течение прошлого года Mammoth работала вместе с компанией Agilent над разработкой готовой к использованию лабораторной системы, цель которой — обеспечить точность скрининга на уровне ПЦР-тестов, но быстрее. При этом стоимость тестирования не сообщается.

Mammoth сосредоточилась на адаптации своих реагентов для взаимодействия с геномом коронавируса, а Agilent работала над созданием высокоскоростного оборудования для работы с жидкостями с помощью своей платформы Bravo BenchCel DB. Вместе с этой платформой новый набор предназначен для обнаружения РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из передней части носа, носоглотки, средней носовой раковины или ротоглотки.

FDA одобрило автоматизированный диагностический набор под названием DETECTR Boost практически сразу после крупной сделки Mammoth с Bayer, которая предоставила производителю лекарств доступ к своим инструментам исследований и разработок CRISPR в обмен на аванс в размере 40 млн долл. и последующие платежи в размере до 1 млн долл. Это соглашение последовало за аналогичным контрактом на 650 млн долл. с Vertex Pharmaceuticals в октябре прошлого года.

Николай Соколов

pharmvestnik