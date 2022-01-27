iHerb включен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора

Российский сегмент портала американского интернет-магазина по продаже БАДов и натуральной косметики iHerb появился в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Решение о включении ресурса в реестр было принято после постановления Центрального районного суда Барнаула от 24 августа 2021 года о признании запрещенной на территории РФ информации о свободной продаже и доставке в Россию товаров с содержанием наркотических и психотропных веществ и иных средств. Компания iHerb подала апелляционную жалобу в Алтайский краевой суд, но в конце декабря 2021 года она была отклонена. Российский сегмент портала американского интернет-магазина по продаже БАДов и натуральной косметики iHerb появился в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Решение о включении ресурса в реестр было принято после постановления Центрального районного суда Барнаула от 24 августа 2021 года о признании запрещенной на территории РФ информации о свободной продаже и доставке в Россию товаров с содержанием наркотических и психотропных веществ и иных средств. Компания iHerb подала апелляционную жалобу в Алтайский краевой суд, но в конце декабря 2021 года она была отклонена.

Юридический представитель iHerb LLC Роман Зайцев рассказал, что компания намерена обжаловать решения обоих судов в установленном порядке. Сейчас доступ к сайту не ограничен, и интернет-магазин также принимает заказы.

В Роскомнадзоре отметили, что владельцу портала направлено требование удалить запрещенные материалы. «Владелец интернет-ресурса сообщил, что запрещенная информация с сайта удалена. На текущий момент осуществляется проверка удаления запрещенной информации», – пояснили в ведомстве.

Исковое заявление с требованием об ограничении информации о продаже БАДов на русскоязычном сайте iHerb прокуратура направила в Центральный районный суд Барнаула в мае 2021 года. Так надзорный орган отреагировал на обращение Алтайской региональной общественной организации потребителей «Народный контроль»

Представители организации указали, что на сайте интернет-магазина размещена информация о свободной продаже и доставке в Россию товаров с содержанием наркотических и психотропных веществ, гомеопатических средств под видом БАДов без регудостоверений на лекарственный препарат и спортивного питания, ввоз которого запрещен на территорию РФ без специального разрешения Минспорта. Всего на российском сайте iHerb было обнаружено более 2 тысяч позиций, размещенных с нарушением законодательства.

«Народный контроль» посчитал, что распространение такой информации на сайте создает угрозу жизни и здоровью потребителей продукции. В конце августа 2021 года Центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск прокуратуры и установил наличие на сайте iHerb информации о реализуемой продукции, качество и маркировка которой не соответствуют техническому регламенту ЕАЭС.

Компания iHerb направила в Алтайский краевой суд апелляционную жалобу на решение нижестоящей инстанции. Однако в конце декабря 2021 года суд ее отклонил.

Фото: retail.ru

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