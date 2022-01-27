Оборот фармкомпании «Сервье» вырос на 4,3% до €4,725 млрд

Международная фармацевтическая компания «Сервье» опубликовала финпоказатели за 2020/21 финансовый год (завершился 30 сентября 2021 года). Оборот компании составил 4,725 млрд евро с ростом 4,3 % при фиксированном курсе валют (+0,8 % при реальном курсе валют).

Объем продаж оригинальных лекарственных препаратов составил 3,306 млрд евро с ростом 4,8 % при фиксированном курсе валют (+0,6 % при реальном курсе валют), а объем продаж дженериков – 1,419 млрд евро с ростом 2,9 % при фиксированном курсе валют (+1,1 % при реальном курсе валют).

«В 2020/21 году Группа «Сервье» продемонстрировала рост, несмотря на непростую обстановку во всем мире. Благодаря приобретению онкологического подразделения компании Agios Pharmaceuticals мы существенно укрепили свои позиции в области онкологии, а наша стратегия в этой области демонстрирует стабильные результаты: на рынок выходят новые лекарственные препараты, а также расширяются показания к применению у ранее зарегистрированных, позволяя пациентам с трудноизлечимыми видами рака получать терапию», – заявил президент группы «Сервье» Оливье Лоро.

Кроме того, по его словам, «Сервье» сохраняет лидирующие позиции в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений метаболизма и демонстрирует рост продаж в группе лекарственных препаратов для лечения хронических заболеваний вен. Инициированная цифровая трансформация Группы «Сервье» дополнительно способствует активному развитию и росту показателей.

«Мы также усилили свое присутствие на ключевых рынках, в частности, в Японии и США, и вместе с тем консолидировали основную часть научно-исследовательской деятельности и производственных мощностей (включая производство биопрепаратов) во Франции. Несмотря на то, что большая часть оригинальных лекарственных препаратов «Сервье» (около 96%) реализуется за пределами Франции, мы стремимся вносить свой вклад в развитие здравоохранения в этой стране и в Европе в целом», – подчеркнул Оливье Лоро.

Как стало известно ранее, Aqemia и «Сервье» разработают иммуноонкологические препараты с применением ИИ и квантовой физики.

gxpnews