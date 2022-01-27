Приостановлено действие лицензии «БиоФармГарант» на производство ветпрепаратов

Россельхознадзор решил приостановить действие лицензии ООО «БиоФармГарант» на производство, хранение и реализацию стерильных лекарственных препаратов в форме порошков, мазей, растворов, растворов для инъекций; производство, хранение и реализацию нестерильных лекарственных препаратов в форме растворов, порошков. Об этом сообщили в ведомстве.

Эту меру ввели из-за неоднократного привлечения компании к административной ответственности за то, что она не исполняла в установленный срок предписания Россельхознадзора об устранении грубых нарушений лицензионных требований.

Как подчеркнули в ведомстве, приостановление действия лицензии продлится до устранения выявленных нарушений.

Компанию «БиоФармГарант» создали в 2009 году. Она занимается производством и усовершенствованием ветеринарных препаратов, а также внедрением их в сферу животноводства.

Россельхознадзор ранее приостановил продажу витаминов для животных производства Испании.

gxpnews