EMA одобрило препарат Pfizer для лечения COVID-19

Европейский медицинский регулятор EMA рекомендовал одобрить для экстренного использования противовирусный препарат компании Pfizer под названием Paxlovid. Он может применяться для лечения взрослых пациентов, которым не требуется дополнительного кислорода и у которых присутствует риск тяжелого течения COVID-19, сообщается на сайте регулятора. С середины декабря государствам Евросоюза разрешалось использовать препарат до одобрения EMA. По такой же схеме европейский регулятор EMA разрешил применять препарат MSD molnupiravir.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что в настоящее время Евросоюз добился значительных успехов в разработке методов лечения коронавируса, которые она назвала второй линией защиты после вакцин.

«Paxlovid — это первый пероральный противовирусный препарат для домашнего использования в нашем портфолио, который может реально помочь людям с высоким риском прогрессирования тяжелой формы COVID-19», — передает ее слова Reuters.

FDA одобрило препарат в конце декабря. Paxlovid, который представляет собой двухкомпонентную противовирусную терапию, показал почти 90%-ную эффективность по предотвращению госпитализаций и смертей у пациентов с высоким риском тяжелого течения COVID-19. Последние лабораторные данные показывают, что препарат сохранил свою эффективность и против варианта «Омикрон».

Однако в ходе испытания препарат предлагался только непривитым людям, что вызывает вопросы о его потенциальном использовании у пациентов с высоким риском тяжелого COVID-19, которым была сделана прививка, отмечает Reuters. EMA не указало на какие-либо ограничения для применения средства среди непривитых.

Германия заказала 1 млн курсов препарата в конце декабря. Италия получит 200 тыс. курсов в феврале и имеет возможность купить еще 400 тыс. Также препарат закупили Бельгия и Испания.

Николай Соколов

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