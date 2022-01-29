Инспекция ВОЗ для проверки выпускающих «Спутник V» заводов прибудет в феврале

Инспекция ВОЗ для проверки заводов, на которых производится «Спутник V», прибудет в Россию в феврале. Представитель организации заявил об удовлетворенности работой с российской стороной по преквалификации вакцины.

Очередной визит экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для инспекции производственных площадок вакцины против COVID-19 «Спутник V» запланирован на февраль. Об этом стало известно по итогам встречи главы Минздрава Михаила Мурашко и директора департамента обращения лекарств и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспаром, сообщается на сайте министерства.

Гаспар отметил высокую удовлетворенность ВОЗ взаимодействием с Россией по процедуре преквалификации вакцины против COVID-19 «Спутник V», отметили в Минздраве.

Организация может признать «Спутник V» в этом году, об этом представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала «Россия-24». Она отметила, что из всех российских вакцин только «Спутник V» подал в ВОЗ заявку на регистрацию.

На прошлой неделе Мурашко сообщал, что Россия передала ВОЗ всю информацию по «Спутнику V». В последний раз специалисты ВОЗ были в России летом 2021 года, тогда они обнаружили нарушения на «Фармстандарт-УфаВИТА», одной из семи площадок по производству «Спутника V». Эксперты выражали обеспокоенность касательно целостности данных и результатов тестов микробиологического мониторинга на производстве, а также качества контроля. Позднее фармкомпания устранила все недочеты, сообщал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Григорий Дубов

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